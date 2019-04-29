«Создается впечатление, что выдача паспортов РФ организована для массового исхода граждан России из Донбасса»

Виктор Алкснис - об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР

Донецк © KM.RU, Федор Сергеев

Как известно, Президент РФ В.Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Я приветствую этот шаг Президента России и считаю, что жители Донбасса, как никто другие, имеют право на российское гражданство.

Но сказав "А", надо говорить и "Б".

И поэтому я ожидал заявления Путина о том, что он больше не допустит обстрелов территории ЛДНР и убийств граждан России, проживающих там. Тем более, что весной 2014 года он подобные заявления делал. Помните? "Если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а официальные обращения действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан.

Но если в 2014 году речь шла в основном о гражданах с украинским гражданством, то теперь после массового оформления российского гражданства там окажутся сотни тысяч российских граждан, которых будут продолжать убивать. Почему же сегодня никто официально не дает гарантий, что Российская Федерация будет там защищать своих граждан, в том числе и с использованием военной силы? Более того с российской стороны постоянно подчеркивается, что Донбасс это часть Украины и альтернативы этому нет.

Судя по высказываниям главного редактора RT Маргариты Симоньян, упрощенный порядок предоставления российского гражданства будет гарантировать право на жизнь для получивших российское гражданство лишь на территории России, но отнюдь не в Донбассе. А для этого им надо покинуть территорию Украины. И неспроста ее знаменитый пост в Фейсбуке заканчивается - "Пожалуйста, верните русских домой". А разве донбасская земля не является домом для сотен тысяч русских людей, живущих там? Разве они там были оккупантами? А Одесса? А Харьков? А Николаев? Разве крымчане вернулись домой в Россию, покинув территорию Крыма?

Я пытаюсь понять - это просто глупость г-жи Симоньян или предательство? Ведь Маргарита Симоновна является одним из официальных рупоров российской власти и вряд ли она озвучила лишь свое собственное мнение. И создается впечатление, что выдача российских паспортов организована как раз для организации массового исхода получивших паспорта граждан России из Донбасса, чтобы окончательно закрыть вопрос ЛДНР и исключить его из повестки дня.

Хотелось бы напомнить г-же Симоньян трагический опыт армянского народа. До сих пор одним из главных символов армян является гора Арарат. И неспроста она была изображена на государственном гербе Армянской ССР и изображена сегодня на гербе современной Республики Армении. Но трагедия в том, что Арарат уже никогда не вернется в состав Армении. Она останется навсегда турецкой.

Вы спросите "Почему?". А потому, что там на Армянском нагорье уже не осталось армян, поскольку они были уничтожены, а оставшиеся в живых депортированы в результате геноцида в 1915 году и позднее. Но сегодня г-жа Симоньян своими провокационными призывами предлагает русским повторить трагический опыт армян и уже добровольно покинуть территорию Украины и тем самым сделать невозможным возвращение в будущем домой в Россию не только Донбасса, но и Одессы, Харькова, да и других русских областей и городов.

Ведь всем же понятно,что пока там там будут жить русские люди, пока там будет звучать русская речь, присутствовать русская культура, будет существовать возможность возвращения этих территорий и людей, на них проживающих, домой, в Россию. Но г-жа Симоньян очевидно считает по-другому. Для нее главным достижением будет "выкачать" русских с Украины и тем самым превратить ее в мононациональное государство. Или же так считают те люди, которые определяют политическую линию РТ. Думаю, что об этом же мечтают самые радикальные украинские националисты.

Президент Путин озвучил информацию, что рассматривается вопрос о возможности предоставления российского гражданства всем украинцам. И это неожиданное предложение Президента РФ подтверждает мою версию о "выкачке" русских с Украины. Ведь понятно же, что большинство украинцев никогда не примут российского гражданства, тем более что двойное гражданство на Украине сегодня официально запрещено. А вот русские, которые увидят в этом последний шанс покинуть "незалежную", конечно же воспользуются этой возможностью. Хотя никто их в Российской Федерации не ждет. Но каждый русский, покинувший территорию Украины, увезет с собой кусочек ее "русскости" и тем самым ослабит возможность возрождения нашей былой братской дружбы.

А может Президенту РФ попробовать наряду с упрощенным порядком получения российского гражданства на Украине обеспечить защиту прав граждан России, постоянно проживающих там? Включая право на жизнь и защиту от геноцида и ассимиляции. И тогда им не придется покидать свою Родину?