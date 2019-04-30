С кем Казахстан идет на президентские выборы
Среди политических традиций Казахстана закрепилась практика досрочных президентских выборов. Так, после сложения полномочий Н. Назарбаевым 19 марта 2019 года президентом Казахстана, согласно Конституции, стал председатель Сената К.-Ж. Токаев, который 9 апреля объявил, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июня 2019 года.
Учитывая, что данные президентские выборы не подпадают под установленные в законе о выборах сроки выдвижения кандидатов, согласно которым подача заявок заканчивается за два месяца до выборов, то устанавливались они «в ручном» формате. 28 апреля 2019 года в 18:00 закрылась подача заявлений для потенциальных кандидатов в президенты.
Стартовавшая избирательная кампания имеет несколько характерных черт.
Во-первых, темп транзита, взятый Н. Назарбаевым, не позволяет кому-либо вмешаться в намеченный им план и сломать реализующуюся стратегию. С момента сложения полномочий и до объявления досрочных президентских выборов прошло менее месяца. Более того, сама предвыборная кампания у кандидатов рассчитана менее чем на 2 месяца, что в условиях активной поддержки кандидата от власти К.-Ж. Токаева почти полностью обнуляет шансы остальных.
Во-вторых, прошедшая 20.03.2019 инаугурация К.-Ж. Токаева нужна была для его легитимации в глазах населения и остальных политических акторов. Соблюдение официальных церемониальных традиций и отсутствие приставки «врио» продемонстрировали, что он не «временщик» на этом посту. Это был сигнал не только населению, но и элитам.
В-третьих, кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Д. Еспаева по итогам праймериз партии «Ак жол» заняла первое место, опередив Т. Ергалиева. Ее выдвижение, с одной стороны, разбавит концентрацию голосов умеренно оппозиционной части населения, перетянув их частично на себя.
С другой стороны, выдвижение Д. Еспаевой является своеобразным сигналом амбициозной женской части страны, что женщина, борющаяся за власть в Казахстане, это не «мечты», а реальность. Ранее среди женщин-политиков в Казахстане говорили в основном о Д. Назарбаевой, старшей дочери Елбасы, она была неким феноменом на политической арене республики. Однако рассматривая даже ее на пост президента страны, многие оговаривались: женщина-президент для восточной страны с высокой ролью традиционных структур - что-то сверхъестественное. Теперь же выдвижение Д. Еспаевой демонстрирует, что шаги в направлении «уравнивания» позиций женщин и мужчин в политике Казахстана сделаны.
В-четвертых, внутрипартийная борьба заменила предвыборную. «Недосягаемость» Токаева в данной президентской кампании очевидна, так что задача остальных кандидатов – набрать как можно больше голосов относительно коллег по «цеху», что может обеспечить им место в новом Кабмине. Желание увеличить собственный аппаратный вес привело к расколу в партии «Ак жол», именующей себя умеренной оппозицией. Так, Т. Ергалиев, проигравший Д. Еспаевой, в итоге выдвинулся от Союза строителей Казахстана.
В-пятых, с внесением изменений в закон «О выборах» в июне 2017 года было сокращено количество потенциальных кандидатов. Данные поправки запретили самовыдвиженцам бороться за пост президента страны, что ключевым образом отразилось на представителях партии «Нур Отан», в рядах которой сконцентрирована «боеспособная» верхушка политической элиты страны. Трансформировав избирательную систему и оставив председательство в политсовете партии за собой, Н. Назарбаев ликвидировал любые попытки официально пойти против своего решения.
В целом, можно сказать, что К.-Ж. Токаев идет на выборы с тем же раскладом, что и Н. Назарбаев в предыдущие года, т.е. отсутствие сильных кандидатов, а значит и конкурентов, делает эти выборы безальтернативными.
Итак, кандидатами на выборы зарегистрировались:
- партия «Нур Отан» – К.-Ж. Токаев;
- партия «Ак жол» – Д. Еспаева;
- Коммунистическая народная партия Казахстана – Ж. Ахметбеков;
- партия «Ауыл» – Т. Рахимбеков;
- Федерация профсоюзов Казахстана – А. Таспихов;
- Общественное объединение «Ұлы дала қырандары» (Орлы великой степи) – С. Тугел;
- Национал-патриотическое движение «Ұлт тағдыры» (Судьба нации) – А. Косанов;
- Союз строителей Казахстана – Т. Ергалиев;
- Общественное объединение «Халық демографиясы» (Народная демография) – Ж. Алиев.
Процедура регистрации кандидатов будет завершена 11 мая, к этому времени каждый из 9 вышеуказанных претендентов должен собрать в свою поддержку минимум 118 тыс. 140 подписей избирателей, представляющих не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицы.
А был ли выбор?
В свете вышесказанного интересным является следующее: а была ли сейчас альтернатива Токаеву, и почему никто из сильных фигур не выдвинулся?
Итак, ключевой альтернативой можно назвать Д. Назарбаеву, чей опыт и аппаратный вес вкупе с поддержкой многих представителей партии «Нут Отан» могли выступить ее карт-бланшем. Имели место и ее политические амбиции. Не зря на вопрос о перспективах ее участия в президентской гонке, Д. Назарбаева ответила уклончиво, что кандидата определит партия. А партия определила того, кого определил Н. Назарбаев.
Так что неучастие Д. Назарбаевой в текущей предвыборной гонке – это решение Елбасы, и связано оно вероятно с дальновидными планами Н. Назарбаева. Учитывая, что К.-Ж. Токаеву 17 мая 2019 года исполнится 66 лет, и в целом средний возраст кандидатов в президенты колеблется около 60-61 года, то Д. Назарбаева может стать наиболее вероятным претендентом на президентское кресло на последующих выборах.
Как было сказано ранее, почти все президентские выборы в Казахстане проводились досрочно, так что ждать в этот раз какого-либо исключения навряд ли стоит. Более того, председательство в Сенате делает Д. Назарбаеву в случае форс-мажорных обстоятельств главным претендентом на пост главы государства на период до проведения следующих выборов. А в контексте наличия негласного пакта между Назарбаевым и Токаевым относительно текущего баланса сил среди основных групп влияния позиции Назарбаевой выглядят достаточно прочными.
Другое дело, что их гарантом является сам Елбасы и его политический статус, любые изменения, связанные с самим Назарбаевым (например, состояние здоровья), коснутся непосредственно и членов его семьи. Опыт соседнего Узбекистана это доказывает.
Сама Д. Назарбаева, проявив «покорность» решению отца, публично продемонстрировала ему лояльность и преданность, что, помятуя события середины 2000-х, связанные с Р. Алиевым, весьма грамотный шаг.
Еще одна фигура – Т. Кулибаев. В отличие от Д. Назарбаевой, «связанной» действиями партии «Нур Отан», он более свободен в своих действиях. Так, для продвижения своих политических интересов Т. Кулибаев может прибегнуть к помощи партии «Бирлик», руководитель которой Серик Султангалиев - его соратник. Несмотря на то, что партия по масштабам деятельности маленькая, она вполне могла выдвинуть кандидата в президенты из «своих рядов». И Кулибаев, пользующийся поддержкой предпринимателей, набрал бы приличное количество голосов. Однако партия выдвигать кандидата не стала, заявив, что претендентов на этот пост у нее нет.
Сам Т. Кулибаев также никакого публичного желания участвовать в выборах не изъявил. Подобное решение, как и в случае с Д. Назарбаевой, демонстрирует его лояльность Елбасы и готовность играть по его правилам.
Интересной также можно назвать и еще одну потенциальную кандидатуру - Б. Байбек, «слух» о выдвижении которого прошелся по казахстанским СМИ накануне съезда партии «Нур Отан». Его неучастие в президентской гонке объяснимо, несмотря на молодость и поддержку среди населения (Аким города Алма-Ата). Он и его семья многим обязаны Елбасы (его отец учился в одном классе с Н. Назарбаевым), поэтому против решения Назарбаева он не пойдет.
Не участвуют в выборах также и другие претенденты, кто до недавнего времени считался одним из ключевых кандидатов на президентский пост. В частности, К. Масимов, который является членом партии «Нур Отан» и в условиях, когда кандидат от партии определен, а самовыдвижение запрещено, остается «за бортом».
Из вышесказанного видно, что близкий круг Н. Назарбаева «сплотился» вокруг выбранного им кандидата, проявив лояльность и поддержку его решения, но насколько долго будет соблюдаться достигнутый статус-кво, покажет время.
Автор: Дарья Осинина – политолог, Финансовый университет при Правительстве РФ