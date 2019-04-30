С кем Казахстан идет на президентские выборы

Близкий круг Назарбаева «сплотился» вокруг выбранного им кандидата, проявив лояльность и поддержку его решения

Среди политических традиций Казахстана закрепилась практика досрочных президентских выборов. Так, после сложения полномочий Н. Назарбаевым 19 марта 2019 года президентом Казахстана, согласно Конституции, стал председатель Сената К.-Ж. Токаев, который 9 апреля объявил, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июня 2019 года.

Учитывая, что данные президентские выборы не подпадают под установленные в законе о выборах сроки выдвижения кандидатов, согласно которым подача заявок заканчивается за два месяца до выборов, то устанавливались они «в ручном» формате. 28 апреля 2019 года в 18:00 закрылась подача заявлений для потенциальных кандидатов в президенты.

Стартовавшая избирательная кампания имеет несколько характерных черт.

Во-первых, темп транзита, взятый Н. Назарбаевым, не позволяет кому-либо вмешаться в намеченный им план и сломать реализующуюся стратегию. С момента сложения полномочий и до объявления досрочных президентских выборов прошло менее месяца. Более того, сама предвыборная кампания у кандидатов рассчитана менее чем на 2 месяца, что в условиях активной поддержки кандидата от власти К.-Ж. Токаева почти полностью обнуляет шансы остальных.

Во-вторых, прошедшая 20.03.2019 инаугурация К.-Ж. Токаева нужна была для его легитимации в глазах населения и остальных политических акторов. Соблюдение официальных церемониальных традиций и отсутствие приставки «врио» продемонстрировали, что он не «временщик» на этом посту. Это был сигнал не только населению, но и элитам.

В-третьих, кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Д. Еспаева по итогам праймериз партии «Ак жол» заняла первое место, опередив Т. Ергалиева. Ее выдвижение, с одной стороны, разбавит концентрацию голосов умеренно оппозиционной части населения, перетянув их частично на себя.

С другой стороны, выдвижение Д. Еспаевой является своеобразным сигналом амбициозной женской части страны, что женщина, борющаяся за власть в Казахстане, это не «мечты», а реальность. Ранее среди женщин-политиков в Казахстане говорили в основном о Д. Назарбаевой, старшей дочери Елбасы, она была неким феноменом на политической арене республики. Однако рассматривая даже ее на пост президента страны, многие оговаривались: женщина-президент для восточной страны с высокой ролью традиционных структур - что-то сверхъестественное. Теперь же выдвижение Д. Еспаевой демонстрирует, что шаги в направлении «уравнивания» позиций женщин и мужчин в политике Казахстана сделаны.

В-четвертых, внутрипартийная борьба заменила предвыборную. «Недосягаемость» Токаева в данной президентской кампании очевидна, так что задача остальных кандидатов – набрать как можно больше голосов относительно коллег по «цеху», что может обеспечить им место в новом Кабмине. Желание увеличить собственный аппаратный вес привело к расколу в партии «Ак жол», именующей себя умеренной оппозицией. Так, Т. Ергалиев, проигравший Д. Еспаевой, в итоге выдвинулся от Союза строителей Казахстана.

В-пятых, с внесением изменений в закон «О выборах» в июне 2017 года было сокращено количество потенциальных кандидатов. Данные поправки запретили самовыдвиженцам бороться за пост президента страны, что ключевым образом отразилось на представителях партии «Нур Отан», в рядах которой сконцентрирована «боеспособная» верхушка политической элиты страны. Трансформировав избирательную систему и оставив председательство в политсовете партии за собой, Н. Назарбаев ликвидировал любые попытки официально пойти против своего решения.

В целом, можно сказать, что К.-Ж. Токаев идет на выборы с тем же раскладом, что и Н. Назарбаев в предыдущие года, т.е. отсутствие сильных кандидатов, а значит и конкурентов, делает эти выборы безальтернативными.

Итак, кандидатами на выборы зарегистрировались:

- партия «Нур Отан» – К.-Ж. Токаев;

- партия «Ак жол» – Д. Еспаева;

- Коммунистическая народная партия Казахстана – Ж. Ахметбеков;

- партия «Ауыл» – Т. Рахимбеков;

- Федерация профсоюзов Казахстана – А. Таспихов;

- Общественное объединение «Ұлы дала қырандары» (Орлы великой степи) – С. Тугел;

- Национал-патриотическое движение «Ұлт тағдыры» (Судьба нации) – А. Косанов;

- Союз строителей Казахстана – Т. Ергалиев;

- Общественное объединение «Халық демографиясы» (Народная демография) – Ж. Алиев.

Процедура регистрации кандидатов будет завершена 11 мая, к этому времени каждый из 9 вышеуказанных претендентов должен собрать в свою поддержку минимум 118 тыс. 140 подписей избирателей, представляющих не менее двух третей областей, городов республиканского значения и столицы.

А был ли выбор?

В свете вышесказанного интересным является следующее: а была ли сейчас альтернатива Токаеву, и почему никто из сильных фигур не выдвинулся?

Итак, ключевой альтернативой можно назвать Д. Назарбаеву, чей опыт и аппаратный вес вкупе с поддержкой многих представителей партии «Нут Отан» могли выступить ее карт-бланшем. Имели место и ее политические амбиции. Не зря на вопрос о перспективах ее участия в президентской гонке, Д. Назарбаева ответила уклончиво, что кандидата определит партия. А партия определила того, кого определил Н. Назарбаев.

Так что неучастие Д. Назарбаевой в текущей предвыборной гонке – это решение Елбасы, и связано оно вероятно с дальновидными планами Н. Назарбаева. Учитывая, что К.-Ж. Токаеву 17 мая 2019 года исполнится 66 лет, и в целом средний возраст кандидатов в президенты колеблется около 60-61 года, то Д. Назарбаева может стать наиболее вероятным претендентом на президентское кресло на последующих выборах.

Как было сказано ранее, почти все президентские выборы в Казахстане проводились досрочно, так что ждать в этот раз какого-либо исключения навряд ли стоит. Более того, председательство в Сенате делает Д. Назарбаеву в случае форс-мажорных обстоятельств главным претендентом на пост главы государства на период до проведения следующих выборов. А в контексте наличия негласного пакта между Назарбаевым и Токаевым относительно текущего баланса сил среди основных групп влияния позиции Назарбаевой выглядят достаточно прочными.

Другое дело, что их гарантом является сам Елбасы и его политический статус, любые изменения, связанные с самим Назарбаевым (например, состояние здоровья), коснутся непосредственно и членов его семьи. Опыт соседнего Узбекистана это доказывает.

Сама Д. Назарбаева, проявив «покорность» решению отца, публично продемонстрировала ему лояльность и преданность, что, помятуя события середины 2000-х, связанные с Р. Алиевым, весьма грамотный шаг.

Еще одна фигура – Т. Кулибаев. В отличие от Д. Назарбаевой, «связанной» действиями партии «Нур Отан», он более свободен в своих действиях. Так, для продвижения своих политических интересов Т. Кулибаев может прибегнуть к помощи партии «Бирлик», руководитель которой Серик Султангалиев - его соратник. Несмотря на то, что партия по масштабам деятельности маленькая, она вполне могла выдвинуть кандидата в президенты из «своих рядов». И Кулибаев, пользующийся поддержкой предпринимателей, набрал бы приличное количество голосов. Однако партия выдвигать кандидата не стала, заявив, что претендентов на этот пост у нее нет.

Сам Т. Кулибаев также никакого публичного желания участвовать в выборах не изъявил. Подобное решение, как и в случае с Д. Назарбаевой, демонстрирует его лояльность Елбасы и готовность играть по его правилам.

Интересной также можно назвать и еще одну потенциальную кандидатуру - Б. Байбек, «слух» о выдвижении которого прошелся по казахстанским СМИ накануне съезда партии «Нур Отан». Его неучастие в президентской гонке объяснимо, несмотря на молодость и поддержку среди населения (Аким города Алма-Ата). Он и его семья многим обязаны Елбасы (его отец учился в одном классе с Н. Назарбаевым), поэтому против решения Назарбаева он не пойдет.

Не участвуют в выборах также и другие претенденты, кто до недавнего времени считался одним из ключевых кандидатов на президентский пост. В частности, К. Масимов, который является членом партии «Нур Отан» и в условиях, когда кандидат от партии определен, а самовыдвижение запрещено, остается «за бортом».

Из вышесказанного видно, что близкий круг Н. Назарбаева «сплотился» вокруг выбранного им кандидата, проявив лояльность и поддержку его решения, но насколько долго будет соблюдаться достигнутый статус-кво, покажет время.

Автор: Дарья Осинина – политолог, Финансовый университет при Правительстве РФ