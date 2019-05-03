ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом на выборах президента

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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым официально зарегистрированным кандидатом для участия в выборах главы государства 9 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление ЦИКа страны.

Как отметила секретарь комиссии Сабила Мустафина, все документы, необходимые для регистрации Токаева кандидатом на предстоящие выборы, предоставлены в ЦИК и соответствуют предъявляемым требованиям.

Токаеву решено выдать удостоверение кандидата в президенты, а также опубликовать в СМИ сообщение о регистрации.

Ранее Центризбирком выдал подписные листы Токаеву для сбора подписей в свою поддержку. По данным ЦИК, поддержка кандидатов в президенты должна быть удостоверена сбором подписей не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы.

По состоянию на 1 января 2019 в Реестр избирателей Казахстана Центральной избирательной комиссией включены 11,8 миллиона граждан, обладающих правом голоса. В поддержку каждого кандидата, таким образом, должны быть собраны 118,1 тысячи достоверных подписей избирателей.

Токаев возглавил страну после того, как 20 марта сложил полномочия Нурсултан Назарбаев, который был президентом в течение почти тридцати лет. До этого Токаев был председателем сената (верхней палаты) парламента.