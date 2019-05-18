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Юлия Скрипаль может сделать публичное заявление

15:17 18.05.2019
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Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление. Об этом «Известиям» сообщила ее двоюродная сестра Виктория.

«Юлия может выйти на связь и заявить, что все-таки не собирается возвращаться в Россию. Насколько я знаю, одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России. А это последнее, что связывает Юлию с родиной», — рассказала она.

Виктория Скрипаль добавила, что последний раз общалась с родственницей в июле 2018 года. С этого момента никто не отвечал на ее телефонные звонки и сообщения.

«С ними общались другие люди. По их словам, их перемещают с одного места на другое и всячески заметают следы. Чтобы никто не узнал, где они содержатся в конкретный момент», — рассказала она.

Виктория Скрипаль не исключила, что отравление бывшего агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери было инсценировкой Лондона с целью обострить отношения с Россией.

Юлия Скрипаль и ее отец, бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль, были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, известного как «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. На основании этого Великобритания бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала эти обвинения.

Позднее британская сторона сообщила, что Скрипали пришли в себя, однако на публике никто из них так и не появился. 23 мая прошлого года было опубликовано видеообращение Юлии Скрипаль. В нем она, в частности, заявила, что рассчитывает вернуться в Россию в долгосрочной перспективе, и рассказала о помощи, которую ей предлагало посольство РФ, но отметила, что пока в ней не нуждается.

Темы: Дело Сергея Скрипаля
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Комментарии читателей
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18.05.2019, 15:58
Гость: Не ходите парни в ЗАГС

Пусть Юлия про скрипальского кота в заявлении не забудет. Почто кровавые чекисты бедную животину траванули?
18.05.2019, 15:57
Гость: Трамп

Пошла писать губерния.
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