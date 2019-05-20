Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

11:02

Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства, пишет РИА Новости.

По данным агентства, инаугурация состоялась на торжественном заседании Верховной рады.

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - сказал новый лидер страны.

Он принес присягу, положив руку на конституцию и Пересопницкое Евангелие. Также Зеленский подписал соответствующий документ и передал его главе Конституционного суда.

После этого он получил официальные символы власти главы государства - знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.

Тридцатого апреля ЦИК Украины официально признал, что Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.