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Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

11:02 20.05.2019

Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства, пишет РИА Новости.

По данным агентства, инаугурация состоялась на торжественном заседании Верховной рады.

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - сказал новый лидер страны.

Он принес присягу, положив руку на конституцию и Пересопницкое Евангелие. Также Зеленский подписал соответствующий документ и передал его главе Конституционного суда.

После этого он получил официальные символы власти главы государства - знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.

Тридцатого апреля ЦИК Украины официально признал, что Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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20.05.2019, 18:14
Гость: запад осторожничает

Зарубежные гости,представляющие первые лица,приехали в Киев из стран-карликов:Прибалтика и Венгрия,от которых ничего не зависит.А западные страны поскромничали и прислали представителей мелкого калибра.
Это повод для размышлений у новоявленного президента незалежной.
20.05.2019, 15:59
Гость: Бтр

Будет потихоньку ковать свой первый миллиард,нормально.
20.05.2019, 15:30
Гость: Зиновий имя греческое

Имя Зиновий произошло от древнегреческого имени Зенобиос, которое образовалось от слияния имени верховного бога Зевса и слова «биос» (букв. «жизнь») – букв. Зиня переводится как «Зевсом порожденный».
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