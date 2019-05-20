Трамп поддержал введенные законы о запрете абортов в ряде штатов

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Президент США Дональд Трамп впервые высказался по вопросу ужесточения правил проведения абортов в некоторых штатах, который разделил страну и вызвал множество споров.

Как пишет "Интерфакс" американский лидер подчеркнул, что он относит себя к выступающим "за жизнь" (pro life - в противовес тем, кто выступает pro choice, то есть за выбор). При этом он делает три исключения, при которых поддерживает аборт: если беременная женщина стала жертвой изнасилования, инцеста или же ее жизни грозит опасность.

Трамп отметил, что он в вопросе прерывания беременности солидарен с другим президентом США - Рональдом Рейганом.

Эти высказывания он сделал на фоне принятия все новыми штатами жестких законов ограничивающих, а в некоторых случаях фактически запрещающих проведение абортов. В частности, в Алабаме местный сенат принял закон, запрещающий любые аборты, за исключением ситуации, когда жизнь матери под угрозой или у плода выявлены несовместимые с жизнью аномалии. При этом для жертв изнасилований и инцеста поблажек не делается.

Врачей, которые проведут операции, предполагается наказывать тюремным заключением на срок до 99 лет. Как отмечают критики закона, это более жесткие санкции, чем для некоторых насильников.

Ряд американских СМИ отмечает, что закон, вероятно будет заблокирован судом. Но сторонники запрета рассчитывают, что апелляции в конечном итоге дойдут до Верховного суда, который контролируют республиканцы.

Закон, подписанный губернатором Алабамы, самый жестки в серии аналогичных документов, которые были приняты ранее в Джорджии, Огайо, Юте, Арканзасе, Кентукки, Миссисипи. Все они были оспорены в судах. Еще 16 штатов намерены принять свои ограничения на проведение абортов.

Как отмечают аналитики, конечная цель всех этих законов - отменить постановление Верховного суда от 1973 года по делу Роу против Уэйда, который легализовал аборты во всех штатах.

Отмечается, что мнение Трампа по этому вопросу несколько раз менялось. Так в 1999 году, он заявлял, что он однозначно за выбор, хотя и ненавидит понятие аборта. В 2016 году он уже стал сторонником опции "за жизнь", но с исключениями. В последних твитах он указывает, что движение за жизнь должно одержать победу в 2020 году, и аналитики полагают, что тема абортов станет одной из ключевых в новой предвыборной кампании.