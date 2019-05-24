Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами, пишет РИА Новости.

По его словам, сложности с контролем над такими аппаратами приводят к жертвам среди мирного населения. В качестве примера он привел ситуацию в Афганистане.

"Озабоченность вызывает как гибель гражданских лиц, так и психологический стресс, которому подвергается мирное население, живущее под постоянной угрозой разрушительных ракетных ударов", - отметил Небензя.

В то же время он подчеркнул, что "террористическая активность должна подавляться" с помощью "разумной и пропорциональной силы". Полная стенограмма его выступления опубликована на сайте российского постпредства.

Ударные беспилотники в борьбе с террористами активно применяют США, а также их союзники по НАТО в Афганистане, Сирии, Пакистане. Применение дронов зачастую приводит к гибели мирных жителей.