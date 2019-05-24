США предъявили Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам

08:45

Власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже, пишет РИА Новости.

В частности, США обвиняют Ассанжа в одном из крупнейших в истории раскрытий секретной информации. Ранее его обвиняли в сговоре с целью компьютерного взлома.

Теперь Ассанжу в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений.

"В случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома (обвинение, предъявленное ранее), за который ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы", — сообщили в ведомстве.

При этом отмечается, что "фактические приговоры за федеральные преступления, как правило, меньше, чем максимальные наказания".

В свою очередь, в организации Wikileaks заявили, что новые обвинения со стороны США в адрес Ассанжа знаменуют конец свободы прессы в стране.

"Это безумие. Конец журналистской деятельности в области национальной безопасности и первой поправке (к конституции США)", - заявили в организации.

Ордер на задержание и экстрадицию основателя WikiLeaks США направили Британии в декабре прошлого года.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11,5 месяцам тюрьмы. Как сообщил РИА Новости адвокат основателя WikiLeaks, британский суд 2 мая предоставил США 65 дней, чтобы юридически обосновать запрос на экстрадицию Ассанжа.