Канцлера Австрии отправили в отставку после «русского скандала»

19:13

Парламент Австрии отправил в отставку канцлера Себастьяна Курца и его правительство, вынеся им вотум недоверия. Об этом сообщил The Local.

Голосование было инициировано оппозицией после того, как вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку из-за скандала с «племянницей российского олигарха». Австрийская партия свободы, которую возглавлял Штрахе и которая до его отставки входила в правящую коалицию, поддержала вотум недоверия.

Временного канцлера должен будет назначить президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Внеочередные выборы в парламент, как ожидается, пройдут в сентябре 2019 года.

В середине мая немецкие СМИ опубликовали видео, на котором Хайнц-Кристиан Штрахе, возглавлявший ультраправой Австрийскую партию свободы, обещает предполагаемой «племяннице российского олигарха» помощь в получении выгодных строительных подрядов и покупке австрийских СМИ в обмен на финансирование его партии. Видео было снято за несколько месяцев до выборов 2017 года. Предполагалось, что женщина с видео — племянница бизнесмена Игоря Макарова, однако он это опроверг.

32-летний Себастьян Курц, возглавляющий консервативную Австрийскую народную партию, стал канцлером в декабре 2017 года в возрасте 31 лет. Он был самым молодым главой правительства в мире.

Партия Курца победила на прошедших накануне отставки выборах в Европейский парламент, набрав среди австрийских партий более 34% голосов.