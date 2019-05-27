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Канцлера Австрии отправили в отставку после «русского скандала»

19:13 27.05.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Парламент Австрии отправил в отставку канцлера Себастьяна Курца и его правительство, вынеся им вотум недоверия. Об этом сообщил The Local.

Голосование было инициировано оппозицией после того, как вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку из-за скандала с «племянницей российского олигарха». Австрийская партия свободы, которую возглавлял Штрахе и которая до его отставки входила в правящую коалицию, поддержала вотум недоверия.

Временного канцлера должен будет назначить президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Внеочередные выборы в парламент, как ожидается, пройдут в сентябре 2019 года.

В середине мая немецкие СМИ опубликовали видео, на котором Хайнц-Кристиан Штрахе, возглавлявший ультраправой Австрийскую партию свободы, обещает предполагаемой «племяннице российского олигарха» помощь в получении выгодных строительных подрядов и покупке австрийских СМИ в обмен на финансирование его партии. Видео было снято за несколько месяцев до выборов 2017 года. Предполагалось, что женщина с видео — племянница бизнесмена Игоря Макарова, однако он это опроверг.

32-летний Себастьян Курц, возглавляющий консервативную Австрийскую народную партию, стал канцлером в декабре 2017 года в возрасте 31 лет. Он был самым молодым главой правительства в мире.

Партия Курца победила на прошедших накануне отставки выборах в Европейский парламент, набрав среди австрийских партий более 34% голосов.

Темы: Россия, Австрия, Правительства зарубежных стран
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Комментарии читателей
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27.05.2019, 23:55
Гость: не пускают

криминал)))
а так - пожалуйста)))
27.05.2019, 23:49
Гость: працельс

этт точно)) из разного теста))
Вы из какого-то прокисшего))
27.05.2019, 22:05
Гость: Не ходите парни в ЗАГС

"Почему он, Стросс -Кан и прочие безропотно сдаются"
Самый обычный шантаж. В ЦРУ на всех "дела" заведены. А старина Стросс-Кан, чувствуется, не только щипанием за копчик немного увлекся.
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