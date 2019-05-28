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Шеф‐редактора Sputnik Литва не пустили в Вильнюс

18:45 28.05.2019
Марат Касем. Фото со страницы в facebook
Марат Касем. Фото со страницы в facebook
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Задержание с последующим выдворением и запретом на въезд на пять лет — так встретили шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема в аэропорту Вильнюса. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

Марат Касем рассказал агентству, что его задержали с формулировкой «угроза национальный безопасности». Ему запретили въезжать в Литву в течение пяти лет.

Это не первый случай, когда власти стран Балтии пытаются помешать работать российским журналистам на своей территории.

Летом прошлого года в аэропорту Риги задержали шеф-редактора Sputnik Латвия Валентинса Роженцовса. Сначала его допросили, а потом удерживали на протяжении 12 часов. При этом никаких протоколов во время допроса на составлялось.

Новостное агентство Sputnik основано в 2014 году государственным агентством «Россия сегодня» (создано на базе РИА Новости). Представительства Sputnik работают в разных странах мира, в том числе в Европе, США и Китае.

Темы: Литва, Взаимоотношения власти и СМИ в мире, СМИ и журналистика
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28.05.2019, 19:40
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