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Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива

10:53 28.05.2019
Скриншот с YouTube
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Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса, пишет РИА Новости.

По ее словам, международный статус Керченского пролива снимет "многие вопросы, которые до сих пор существуют".

"И вопрос правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего", — заявила Зеркаль.

Замглавы МИД Украины также заявила о необходимости выполнения сторонами Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

Международно-правовой статус Азовского моря определен Договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году.

Согласно документу Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.

МИД России неоднократно отмечал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.

Темы: Инцидент в Керченском проливе
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Комментарии читателей
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28.05.2019, 16:37
Гость: Рулон Обоев

Истории ты можешь любые написать,- вот народы переселить и реки развернуть,- вряд ли... Один народ,- одна кровь... Можешь говорить что угодно! Только хохлы там не при чём!
28.05.2019, 14:54
Гость: Рулону

А школу ты, конечно, заканчивал/а/ лет 200 назад? Так реалии уже давно другие. И Войска Донского давно нет и страны какие-то исчезли, а какие-то появились. Ты от литаргического сна очнулся?
28.05.2019, 14:51
Гость: kib

"де-факто" ...а де юре ?! В РФ их просто "помиловали" или амнистировали,если вам так понятнее.
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