Украина намерена добиться международного статуса для Керченского пролива

10:53

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса, пишет РИА Новости.

По ее словам, международный статус Керченского пролива снимет "многие вопросы, которые до сих пор существуют".

"И вопрос правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего", — заявила Зеркаль.

Замглавы МИД Украины также заявила о необходимости выполнения сторонами Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

Международно-правовой статус Азовского моря определен Договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году.

Согласно документу Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.

МИД России неоднократно отмечал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.