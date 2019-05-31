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Премьер Малайзии заявил о политизации расследования авиакатастрофы MH17

10:48 31.05.2019
Фото с сайта thevocket.com
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, пишет РИА Новости со ссылкой местные СМИ.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине", - сказал он на пресс-конференции в Токио.

Мохамад подчеркнул, что сбить самолет могли ополченцы или украинцы, "потому что у них тоже есть такая же ракета".

Премьер также заявил, что Малайзия должна участвовать в изучении черных ящиков, но "по каким-то причинам" страну не допустили к изучению самописцев.

"Мы не знаем, почему нас отстранили от исследования, но с самого начала мы видим слишком много политики в этом, идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских", - заключил он.

Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Следствие ведет международная группа под руководством Нидерландов. В ее докладе утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.

Темы: Малайзия, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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31.05.2019, 16:04
Гость: вопрос

А чо ты такого в 45-м совершил, что оне должны помнить 45-й? И чем ты кого-то можешь напугать?
31.05.2019, 15:58
Гость: anton

Ничего нового не услышали,только решение суда даст право назвать преступников преступниками и предьявить счёт. Общественное мнение останется мнением и не более.
31.05.2019, 14:54
Гость: Петров

Он несколько рискует,делая такое заявление.Могут и санкции ввести или получить обвинения об резком сокращении демократии. А то и в том,что там сексменьшинствам запрещено картошку в полях убирать.
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