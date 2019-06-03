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На Украине силовики созвали совещание из-за фэнтезийного ролика на YouTube

11:06 3.06.2019

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объявил об экстренном совещании с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube, пишет РИА Новости.

На видео, размещенном пользователем под ником 30192, описан сценарий гипотетической войны между объединившимися Румынией и Молдавией с одной стороны и Украиной с другой.

Автор ролика предположил, что в 2022 году этот союз может оккупировать часть Черновицкой и Одесской областей и начать операцию по захвату этих земель. Опубликованное видео является прологом к его электронной книге.

Матиос пообещал внести в единый реестр досудебных расследований данные о подготовке неустановленными лицами "особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства".

Военный прокурор рассказал, что во вторник состоится совещание с руководством МИД страны, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки и СБУ, которые получат от него поручения в рамках уголовного производства.

"Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство", — заявил Матиос, пообещав бороться за Украину.

В свою очередь автор ролика подчеркнул, что в своем видео он описал альтернативную реальность и никак не ожидал, что украинское руководство воспримет его видео всерьез. "Комментарии доказывают, что некоторые украинцы не осознают разницу между реальностью и вымышленной историей", — резюмировал создатель видеозаписи.

Темы: Украина
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Комментарии читателей
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03.06.2019, 18:10
Гость: эксперт из преисподней

Эх!Хорошо танцует чертяка!Будет в раю в художественной самодеятельности выступать.
03.06.2019, 17:17
Гость: композитору Блюм блюм блю канари

В интернете есть ролик, где Путин танцует под Штрауса на своих наращеных копытах.Красиво танцует!А у тебя лишь бы попеть .Или попить?
03.06.2019, 15:11
Гость: Хорошая сказка .400000 просмотров

Бедные украинцы!Они реально не догоняют что фэнтези не экстази -это обыкновенная сказка.Это даже совсем не то ,как реальные гражданские пацаны Петров и Башаров ,решившие повысить свою духовность в Солсбери по методике Вили-Шпили.Им никак не дойдёт,что Россия сказочно богатая страна на лешиев,русалок , кощеев бессмертных и зеленых человечиков . У Украинцев нарушены все причинно-следственные связи,а с ними и нормальное развитие. Уж если они не могут осознать ,что давление продуктов питания -это создание дополнительных рабочих мест для трактористов,то что уже говорить ,когда они сказочные события выдают за реальные.У нас в Беларуси уже давно обратили внимание на эту тенденцию наших братьев украинцев,которые больше не хотят верить ,что Россия-удивительная сказочница,хотя это очевидный факт!
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