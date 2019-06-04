Рада не стала рассматривать внесенный Зеленским законопроект об импичменте

18:10

Депутаты Верховной Рады отказались включать в повестку законопроект об импичменте, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским. За то, чтобы законопроект был рассмотрен на заседании 4 июня, проголосовали 110 депутатов из необходимых 226.

Также необходимых для включения в повестку голосов не набрал и еще один документ, внесенный президентом, — поправки в законодательство о выборах депутатов, касающийся прав военнослужащих, пишет «Украинская правда».

Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил: «Трудно назвать такой подход прагматичным со стороны нашего парламента, поскольку очевидно, что те законы, которых так требовали сами народные депутаты, они были сегодня провалены и не были поддержаны в парламенте» (цитата по ТСН).

Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал, что закон об импичменте станет одним из первых, которые он предложит принять. На рассмотрение парламента законопроект об импичменте был внесен 29 мая.

После вступления на пост президента Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады текущего созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

Депутаты парламента, которым предстоит доработать до выборов, отказались отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, и не стали рассматривать первые законопроекты, внесенные Зеленским.