]]> ]]>
Главная В мире Новости

Рада не стала рассматривать внесенный Зеленским законопроект об импичменте

18:10 4.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Депутаты Верховной Рады отказались включать в повестку законопроект об импичменте, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским. За то, чтобы законопроект был рассмотрен на заседании 4 июня, проголосовали 110 депутатов из необходимых 226.

Также необходимых для включения в повестку голосов не набрал и еще один документ, внесенный президентом, — поправки в законодательство о выборах депутатов, касающийся прав военнослужащих, пишет «Украинская правда».

Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил: «Трудно назвать такой подход прагматичным со стороны нашего парламента, поскольку очевидно, что те законы, которых так требовали сами народные депутаты, они были сегодня провалены и не были поддержаны в парламенте» (цитата по ТСН).

Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал, что закон об импичменте станет одним из первых, которые он предложит принять. На рассмотрение парламента законопроект об импичменте был внесен 29 мая.

После вступления на пост президента Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады текущего созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

Депутаты парламента, которым предстоит доработать до выборов, отказались отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана, и не стали рассматривать первые законопроекты, внесенные Зеленским.

Темы: Владимир Зеленский, Ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.06.2019, 20:07
Гость: бывает

Похоже, что Зеленский скоро "спечется". Когда друг на каждом углу.
04.06.2019, 19:54
Гость: Mr Bean

Бедный малый. Зря он влез в политическое г..но. Прыгал бы лучше на сцене, не его это дело, президенство. Ну уж коли влез, так держись. Думаю Рада сама толкает Зе к узурпаторским методам управления, к силовому разгону депутатской банды Порошенко. Поживем увидим.
04.06.2019, 19:43
Гость: Товарищ Сухов

Хотелось бы еще раз понаблюдать люстрационные явления в укроамериканском обществе.
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.