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Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о снятии блокады Донбасса

07:21 6.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — написал он.

Как отметил Порошенко, «реализация российского сценария на Донбассе — это предательство национальных интересов Украины».

Ранее бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил, что предложение Кучмы будет рассмотрено на следующем заседании группы.

Второе Минское соглашение является основополагающим документом для урегулирования ситуации в Донбассе. Его согласовали руководители России, Украины, Германии и Франции. Свои подписи под документом 12 февраля 2015 года поставили представители России, Украины, ОБСЕ, а также тогдашние руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Темы: Владимир Зеленский, Ситуация на Украине, Петр Порошенко, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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06.06.2019, 10:38
Гость: иное мнение

На глазах у всей честной публики разыгрывается спектакль :"плохой и хороший полицейский".В такой же спектакль сыграли Горбачёв-Ельцин в 1991 через ГКЧП ,когда непопулярный Горбачёв вышел из игры с достаточным фондом для своего существования,отдав СССР на разграбление коммунистической партии ,предводителем которой стал "раскаявшийся" от коммунистических идей Ельцин.Суть игры дуэта Порошенко-Зеленский состоит в том,что непопулярный в народе Порошенко работает на имидж новоиспеченного Зеленского,создавая ему поддержку от "заблудших овец" на Донбассе и в Крыму и выбивая ещё одну опору у российской пропаганды,цинично использовавшей жителей Донбасса в кремлёвских играх . Дуэт Порошенко-Зеленский в отличии от дуэта Горбачёв-Ельцин объединяют Украину .Именно эту "игру" я оправдываю.А вот другие "игры" Зеленского настораживают!Например ,игра Зеленского в импичмент президента ,которую сразу же прокатили депутаты Рады.Это не иначе , как обыкновенный популизм , в который играли Лукашенко,Ельцин и Горбачев,начало которому положил Ленин .Ну и по борьбе с коррупцией нет четких сигналов.Братья Украинцы, будьте бдительны ! Слава Украине! Жыве Беларусь!
06.06.2019, 08:31
Гость: Викторс

Лебедь рак щука есть такая басня
Зеленский прыгает из стороны в сторону
Сша дайте нам новое вооружение
Европа усильте санкции против России
Россия дай газ нефть купи "сало"
Неопытность ? Или агония ?
Власть на местах старая , но народ еще в большинстве необкурился .
06.06.2019, 07:53
Гость: пенсионер

Порошок что-то много себе позволяет. Его давно уже надо было бы упечь в тюрьму.
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