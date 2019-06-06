Порошенко потребовал от Зеленского объяснений о снятии блокады Донбасса

07:21

Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — написал он.

Как отметил Порошенко, «реализация российского сценария на Донбассе — это предательство национальных интересов Украины».

Ранее бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил, что предложение Кучмы будет рассмотрено на следующем заседании группы.

Второе Минское соглашение является основополагающим документом для урегулирования ситуации в Донбассе. Его согласовали руководители России, Украины, Германии и Франции. Свои подписи под документом 12 февраля 2015 года поставили представители России, Украины, ОБСЕ, а также тогдашние руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.