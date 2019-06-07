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Трамп обвинил Мюллера в ухудшении отношений c Россией

11:34 7.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Дело о российском «вмешательстве» в выборы в США в 2016 году сыграло не последнюю роль в ухудшении отношений между Вашингтоном и Москвой. Трамп заявил, что последствия расследования Мюллера поправимы.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News отметил, что надеется на налаживание российско-американского сотрудничества.

«Мне кажется, с Россией у нас могут быть хорошие отношения. Думаю, их подпортила лживая „охота на ведьм“», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп не исключил возможности, что взаимоотношения с Москвой станут лучше во время его президентства. О таких перспективах он упоминал в самом начала своего срока.

Итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера был опубликован Минюстом США 18 апреля. В нем говорилось о попытках России оказать воздействие на ход избирательной кампании в Соединенных Штатах в 2016 году. Мюллер был вынужден признать, что в ходе расследования факт сговора Трампа с РФ так и не установили.

«Российское дело» сам американский лидер не раз называл «охотой на ведьм». Все обвинения в сговоре с Москвой Трамп категорически отрицал, как и ее влияние на результаты голосования. Российские власти также неоднократно отвергали подобные утверждения.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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07.06.2019, 16:07
Гость: streamer

А что не так с расследованием? Оно установило, что факты скоординированного на госуровне вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года имели место, а сговора Трампа с русскими не было. Другими словами, Мюллер установил, что россияне - редиски, а Трамп - молодец.
Так, что ненавидят вполне в соответствии с фактами:)
07.06.2019, 12:08
Гость: gvozd

результаты расследования ничуть не смущают красноперых педостана. иврейские каналы типо cnn продолжают дуть в дуд как буд-то результаты расследования и не публиковались.
их идеология - ненависть.
в данном случае ненависть к русским - любой ценой и плевать на факты.. они итак знали что все это фуфло.
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