Трамп обвинил Мюллера в ухудшении отношений c Россией

11:34

Дело о российском «вмешательстве» в выборы в США в 2016 году сыграло не последнюю роль в ухудшении отношений между Вашингтоном и Москвой. Трамп заявил, что последствия расследования Мюллера поправимы.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News отметил, что надеется на налаживание российско-американского сотрудничества.

«Мне кажется, с Россией у нас могут быть хорошие отношения. Думаю, их подпортила лживая „охота на ведьм“», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп не исключил возможности, что взаимоотношения с Москвой станут лучше во время его президентства. О таких перспективах он упоминал в самом начала своего срока.

Итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера был опубликован Минюстом США 18 апреля. В нем говорилось о попытках России оказать воздействие на ход избирательной кампании в Соединенных Штатах в 2016 году. Мюллер был вынужден признать, что в ходе расследования факт сговора Трампа с РФ так и не установили.

«Российское дело» сам американский лидер не раз называл «охотой на ведьм». Все обвинения в сговоре с Москвой Трамп категорически отрицал, как и ее влияние на результаты голосования. Российские власти также неоднократно отвергали подобные утверждения.