США и Мексика достигли соглашения по иммиграции

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Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросу, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено, написал в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Я рад сообщить вам, что Соединенные Штаты достигли <...> соглашения с Мексикой. Запланированное на понедельник введение американских пошлин [на товары из Мексики] настоящим приостановлено на неопределенный срок", - цитирует сообщение президента США ТАСС.

Мексика, по словам президента США, обязалась ужесточить свою иммиграционную политику и принять решительные меры, чтобы остановить потоки мигрантов, направляющихся через Мексику к южной границе США. Это делается для того, чтобы значительно сократить и устранить нелегальную иммиграцию, прибывающую из Мексики в Соединенные Штаты, отметил Трамп.

Теперь, согласно достигнутым договоренностям, те, кто пересекает американо-мексиканскую границу в поисках убежища, будут отправляться обратно в Мексику, где "смогут ожидать рассмотрения своих прошений на предоставление убежища". На территории республики им будут предоставлены рабочие места, медицинские и образовательные услуги.

Трамп 30 мая объявил о решении ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он сообщил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна не несет ответственность "за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран", равно как и за рост потребления наркотиков в США. Г

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.