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В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

07:42 12.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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За большинством ложных сообщений о минировании объектов в России стоят жители Украины. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

По словам политика, украинцы делают это в ответ на якобы аналогичные действия со стороны россиян, которые "целенаправленно развлекаются, "минируя" объекты на территории Украины".

"Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией, и мы наблюдаем, как целенаправленно жители России развлекаются, "минируя" объекты на территории Украины, а потом смотрят через интернет, как на это реагируют СМИ, как там проводят проверки. С другой стороны, некоторые украинские граждане отвечают той же монетой, и когда вы слышите о том, что "минируются" какие-то вокзалы, метро в Российской Федерации, иногда это бывают российские граждане, иногда — украинские", — сказал он.

По словам политика, интернет позволил обезличивать людей.

Сообщения и звонки о "минировании" вновь начали поступать в январе по всей России - от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад, охватив 75 из 85 субъектов. Всего было эвакуировано почти два миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Темы: Телефонный терроризм, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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12.06.2019, 18:43
Гость: скажу больше

Достаточно в Кремль посадить адекватных людей, действительно радеющих за Россию. И 404 рассосётся сама собой.
12.06.2019, 17:49
Гость: Carlos

Достаточно просто прервать с 404-ой коммуникационное сообщение. Включая денежные переводы, естественно..
12.06.2019, 16:37
Гость: Чингачгук

оон стала террористом, вернее пособником террористов - пиндосов. А у главного террориста - пиндостана много террорисят типа бандеровцев, которые были у гитлера на подхвате.
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