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В Польше разместится эскадрилья разведывательных беспилотников США

21:43 13.06.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9. Соответствующий пункт есть в декларации об оборонном сотрудничестве, которую подписали президенты двух стран Дональд Трамп и Анджей Дуда.

«Создана эскадрилья разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости в поддержку наших оборонных целей»,— цитирует  документ «Коммерсант».

Вашингтон также собирается увеличить численность американских военнослужащих, находящихся в Польше: их число вырастет с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. Усиленное военное присутствие в стране обеспечит «дополнительные возможности обороны и сдерживания».

Согласно договору, Варшава должна создать инфраструктуру для «обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения». В стране будет построен военный аэродром «для подготовки или на случай непредвиденных обстоятельств».

Темы: Вооружения в мире, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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14.06.2019, 00:11
Гость: ABCD

Не думаю что в случае "непредвиденных обстоятельств" они долго проживут.
Хоть у них высота 13км но скорость маленькая- всего 400км. Да и большие по габаритам они конкретно.
Тот же «Бук-М3» по высоте поражения целей имеет 35км. Для него такая тихоходная цель- идеальный вариант.
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