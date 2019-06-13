В Польше разместится эскадрилья разведывательных беспилотников США

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США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9. Соответствующий пункт есть в декларации об оборонном сотрудничестве, которую подписали президенты двух стран Дональд Трамп и Анджей Дуда.

«Создана эскадрилья разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости в поддержку наших оборонных целей»,— цитирует документ «Коммерсант».

Вашингтон также собирается увеличить численность американских военнослужащих, находящихся в Польше: их число вырастет с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. Усиленное военное присутствие в стране обеспечит «дополнительные возможности обороны и сдерживания».

Согласно договору, Варшава должна создать инфраструктуру для «обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения». В стране будет построен военный аэродром «для подготовки или на случай непредвиденных обстоятельств».