Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис

14:05

Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, пишет газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на главу администрации Андрея Богдана.

Ранее представители аппарата президента Украины сообщали, что находятся в поисках здания, чтобы переместить администрацию с Банковой улицы в центре Киева.

В частности, рассматривался переезд в конгрессно-выставочный центр «Парковый», который называют «вертолетной площадкой Януковича».

«Мы планируем переезд в другое помещение, и там действительно будут стеклянные стены, там будет open space, там будут рабочие группы, и там будет открытая для общения территория, куда сможет зайти простой украинец, в определенную часть, и увидеть, что это не какая-то доминанта, не какие-то люди-небожители, а обычные украинские граждане, которых народ взял на работу временно», - заявил Богдан.

Ранее сообщалось, что здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности. Строение, о котором идет речь, возведено в 1936-1939 годах и является памятником архитектуры. В окружении Зеленского нынешнее здание правительства назвали «мавзолеем».