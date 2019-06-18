Зеленский выбрал первую фразу для встречи с Путиным

10:46

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первую фразу, с которой он начнет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства рассказал в интервью Bild.

Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что обратит внимание на территориальную принадлежность Крыма и Донбасса. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — привел свои будущие слова Зеленский

Украинский лидер выразил надежду на возвращение Крыма в состав страны, отметив, что любит полуостров и много раз там бывал. «Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», — добавил он.

По его словам, в Киеве убеждены, что антироссийские санкции должны оставаться в силе, до тех пор пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены. Санкции Зеленский назвал инструментом, который может помочь вернуть территории и добиться прекращения огня.

«Если этот инструмент не работает, значит механизм нужно дополнить», —пояснил президент.

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от КПРФ Казбек Тайсаев, комментируя «Думе ТВ» заявление Зеленского, отметил: все разговоры украинского лидера направлены на то, чтобы понравиться американцам и Западу.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что подискутировал бы с Зеленским о Минских соглашениях и возможном разрешении ситуации в Донбассе. До этого украинский лидер заявлял, что не собирается лично встречаться с Путиным один на один, однако после выразил готовность к переговорам с российской стороной, отметив, что с Украиной «не следует говорить на языке угроз».