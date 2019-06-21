Спикер парламента Грузии ушел в отставку

14:40

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку. Об этом 21 июня сообщает телеканал Imedinews.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании политсовета правящей партии «Грузинская мечта-Демократическая Грузия». Позднее официальное заявление будет сделано на брифинге.

Решение об отставке было принято на фоне массовой акции протеста, начавшейся в Тбилиси накануне, 20 июня. Поводом для скандала, спровоцировавшего акцию оппозиции, послужило выступление в зале заседаний парламента Грузии с трибуны спикера депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Грузия принимала 26-ю сессию Межпарламентской ассамблеи православия, председателем которой был Гаврилов. Оппозиционеры заявили, что власти Грузии продали родину, впустив в страну и предоставив почетное место в парламенте человеку, делавшему заявления в поддержку независимости Абхазии и принимавшему участие в военных действиях против грузин. Власти, со своей стороны, заявили о протокольной ошибке организаторов ассамблеи православия в Тбилиси.

Вечером 20 июня в Тбилиси прошла многотысячная акция протеста, участники которой потребовали отставки спикера парламента Грузии, глав МВД и Службы госбезопасности. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 240 человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал протестный митинг в Тбилиси «проявлением русофобии». Он отметил, что это вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку Грузию регулярно посещает много туристов из России.