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В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

08:13 21.06.2019
Владимир Зеленский
Фото с официального сайта Президента Украины
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Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, о подготовке встречи заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский.

Депутат отметил, что главным тезисом этой встречи со стороны Зеленского будет заявление о принадлежности Крыма и Донбасса Украине.

"По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения", - сказал Поплавский.

Он также добавил, что Зеленский понимает свою историческую миссию по прекращению огня в Донбассе, и осознает, что решать этот вопрос необходимо напрямую с российским президентом.

"Это трагедия, и мы уже пять лет не можем выйти из этой ситуации. Сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем", – констатировал депутат.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. 

Темы: Владимир Зеленский, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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21.06.2019, 10:56
Гость: олег

Идея референдумов интересна.. Надо провести в Калифорнии и Баварии, посмотрим как им это понравится)))
21.06.2019, 10:34
Гость: Игорь

Ну видно пафоса у каклов еще много, не весь истрачен. Пусть стараются, блаженные.
21.06.2019, 10:18
Гость: полухохол

Будь на месте "питерского эффективного .."в Кремле .. ,а человек знающий и защищающий ИНТЕРЕСЫ РОССИИ,госпереворот на Украине быстро бы "приказал долго жить" и в Мариуполе бандеровцами и"не пахло"сегодня!Вместо этого, было признание"воли украинского народа"("раздолбанный"Донецк и Луганск),"...мы с петром алексееичем..."и прочая "блевота"либеральная.Сегодня как и при хрони,комик озвучивает "накрапанное" в пиндостане и тоже "волю украинского народа"......
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