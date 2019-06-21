В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

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Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, о подготовке встречи заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский.

Депутат отметил, что главным тезисом этой встречи со стороны Зеленского будет заявление о принадлежности Крыма и Донбасса Украине.

"По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения", - сказал Поплавский.

Он также добавил, что Зеленский понимает свою историческую миссию по прекращению огня в Донбассе, и осознает, что решать этот вопрос необходимо напрямую с российским президентом.

"Это трагедия, и мы уже пять лет не можем выйти из этой ситуации. Сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем", – констатировал депутат.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.