ПАСЕ отказалась обсуждать дело MH17 на сессии в Страсбурге

15:43

Два запроса на срочные дебаты получила Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Один из них касался дела о крушении Boeing рейса MH17 в 2014 году рядом с Донецком, но был отклонен. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба организации.

«Поступило два запроса на срочные дебаты. Первый к Комитету министров Совета Европы с призывом привлечь Россию к ответственности за неуплату членских взносов. Вторая заявка касается обязательства всех стран удостовериться, что причастные к крушению рейса MH17 будут преданы правосудию», — сказано в сообщении.

Однако позднее была опубликована информация о том, что ассамблея в ходе утверждения повестки дня отклонила просьбы о рассмотрении дела MH17.

Летняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге 24 июня. Члены организации должны принять решение касательно российской стороны. В регламент Ассамблеи необходимо внести изменения, чтобы участники делегации могли принимать участие в ее работе.

В 2014 году самолет, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Погибли 298 человек.

После крушения Украина обвинила в произошедшем ополченцев, однако они заявили, что не имеют таких технических средств. Международная группа следователей под руководством Нидерландов уверяла, что «Бук» привезли именно с российской территории.

В 2018 году следственная группа заключила, что Boeing сбил «Бук» российских Вооруженных сил. Но кто конкретно несет ответственность, не установили. Позднее в нидерландском правительстве заявили, что именно Россия виновна в крушении лайнера. В свою очередь, Малайзия не согласилась с таким решением. В Минобороны России подчеркивали, что указанные в документах ракеты были утилизированы после 2011 года.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в апреле 2014 года, после вхождения Крыма с состав РФ. Спустя год Ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, однако тогда санкции только ужесточались.