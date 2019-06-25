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В Грузии предложили организовать шаттлы для россиян из Баку и Еревана

10:45 25.06.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
Сюжет: Акции протеста в Грузии

Для доставки российских туристов в Грузию необходимо запустить бесплатные автобусы из аэропортов Баку (Азербайджан), Еревана (Армения) и Трабзона (Турция). С таким предложением в министерство экономики Грузии обратился глава ассоциации гостиниц и рестораторов страны Шалва Алавердашвили.

Также он заявил о необходимости организовать дополнительные чартерные рейсы в Грузию из других стран. На это уже предварительно согласились страны Балтии, Украина и Казахстан, рассказал Алавердашвили в эфире Первого грузинского канала.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете с 8 июля российским и грузинским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. В Кремле пояснили эту меру «русофобскими» протестами, начавшимися в Тбилиси после выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Темы: Грузия, Авиасообщение в мире, Авиасообщение в России, Акции протеста в Грузии
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.06.2019, 13:40
Гость: Русский

Я ни разу не был за границей и как-то не собирался -но сейчас появилось желание сьездить в Грузию. И не только назло сморчку-еще и потому что большой поток информации о том что там замечательно. Кажется вся Россия живет назло сморчку.
25.06.2019, 13:38
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли.

Адрес! Адрес, сестра!
25.06.2019, 12:45
Гость: Нет, Гозман, нет

Хорошо бы еще и с Баку и с Ереваном прекратить авиасообщения.
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