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Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

22:09 26.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.

Это произошло после того, как парламентская ассамблея приняла резолюцию о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме, сообщает РИА Новости.

"Мы возвращаемся домой, чтобы провести консультации с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее во время следующих сессий", - говорится в тексте заявления, размещенном на странице Арьева в Facebook.

Решение украинской делегации покинуть ПАСЕ прокомментировал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это злость, это хамство, это агония. Это ничем не прикрытая злость, которая из пор сочится. Конечно, такое поведение должно получить адекватную оценку", - сказал Слуцкий.

Темы: Россия, Европа
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Комментарии читателей
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26.06.2019, 23:15
Гость: Гоги с Таганроги

Правильно сделали.ПАСЕ - продажная девка.
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Слюши эта я придумаль или ти или она. Кито деушка ужинает, тот танцует.
26.06.2019, 23:11
Гость: Интересно

Какою же плата должна была быть,
Которой хватило ПАСЕ подкупить
Ни Крым, ни Донбасс по текущую пору
Владелице их не вернувшему вору?
26.06.2019, 22:56
Гость: Остап

Неплохо. Семьдесят миллионов- копейки за развал Еуропы.
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