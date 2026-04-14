«Северный Флот», 24 апреля, Base

В этом году альбому «Северного Флота» «Мизантропия» исполняется 10 лет

Группа отпразднует этот юбилей 24 апреля большим концертом в клубе BASE!

Второй по счету альбом «Мизантропия» занимает важное место в дискографии группы «Северный флот». В него вошли такие хиты как «Революция на вылет» и «Поднимая знамя». После выпуска альбом три недели находился в топе продаж Google Play в общем чарте и категории «Рок». За десять лет «Мизантропия» прошла проверку временем и по праву считается одним из самых значимых релизов в истории группы.

Выбор площадки в столице для празднования юбилея альбома не случаен. Именно на этой сцене в 2021 году группа отметила пятилетие альбома, а ранее впервые презентовала публике сингл «Поднимая знамя» и другие композиции. Не изменяя традициям, группа соберет старых и новых друзей в стенах клуба BASE и исполнит хиты и знаковые треки.

Начало в 20.00.