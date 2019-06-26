20 отчаявшихся украинцев продали свои органы в Казахстане

16:07

Замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что как минимум 20 украинцев недавно приехали в Казахстан, чтобы продать свои органы. Об этом стало известно в ходе расследования уголовного дела по факту незаконной торговли органами.

«Вчера встретился с работниками полиции Республики Казахстан, которые по согласованию с Генпрокуратурой Украины проводят необходимые действия по уголовному производству, возбужденному по факту торговли органами. На сегодня в Казахстане по данному уголовному производству арестованы несколько человек, один из них врач-трансплантолог.

20 человек, которые продали свои почки, - это граждане Украины. Каждый человек за свою почку получал от 10 до 15 000 долларов, а человеку, который приобретал почку, она стоила до 150 тысяч долларов. Один из допрошенных украинцев рассказал, что почку продал, чтобы заплатить за операцию онкобольной жены, другой - просто, чтобы выжить.

И эти наши несчастные граждане - простые поставщики органов, а вообще за всем этим стоит международная организованная преступность, которая наживается на человеческом горе. Очень жаль, что граждане Украины становятся поставщиками органов», - сообщил Аброськин на своей странице в Facebook.