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20 отчаявшихся украинцев продали свои органы в Казахстане

16:07 26.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что как минимум 20 украинцев недавно приехали в Казахстан, чтобы продать свои органы. Об этом стало известно в ходе расследования уголовного дела по факту незаконной торговли органами.

«Вчера встретился с работниками полиции Республики Казахстан, которые по согласованию с Генпрокуратурой Украины проводят необходимые действия по уголовному производству, возбужденному по факту торговли органами. На сегодня в Казахстане по данному уголовному производству арестованы несколько человек, один из них врач-трансплантолог.

20 человек, которые продали свои почки, - это граждане Украины. Каждый человек за свою почку получал от 10 до 15 000 долларов, а человеку, который приобретал почку, она стоила до 150 тысяч долларов. Один из допрошенных украинцев рассказал, что почку продал, чтобы заплатить за операцию онкобольной жены, другой - просто, чтобы выжить.

И эти наши несчастные граждане - простые поставщики органов, а вообще за всем этим стоит международная организованная преступность, которая наживается на человеческом горе. Очень жаль, что граждане Украины становятся поставщиками органов», - сообщил Аброськин на своей странице в Facebook.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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26.06.2019, 20:54
Гость: Ольга

За 18 последних лет в России изчезло свыше 5000 населенных пунктов, поселков, деревень. На Украине ни одного. Опять наглая ложь!
26.06.2019, 19:46
Гость: Alex202

Надо ещё у косовских албанцев попробовать. Они тоже охотники за бакланами. Из евроинтегрированной Молдовы там немерянно ливера оставили.
26.06.2019, 19:18
Гость: alvarez

Возьми себе ник Андерсон, сказочник! Какие же вы ИПСОшники украинские недалёкие и примитивные!Хе-хе
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