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Россия пригласила Дональда Трампа на 75‐летие Победы

13:33 28.06.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Россия пригласила президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву. Глава американского государства отреагировал на идею положительно. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года», — рассказал Ушаков.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с Трампом на полях саммита G20 в японской Осаке. Эта встреча до самого последнего момента находилась под вопросом, однако президенты все же решили поговорить.

В ходе переговоров Путин и Трамп затронули темы Ирана, Сирии, Украины и Венесуэлы. Они также договорились продолжить в будущем обсуждение контроля над вооружениями. Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что к дискуссии стоит подключить Китай.

Оба лидера указали на то, что улучшение отношений Вашингтона и Москвы относится к сфере интересов обеих стран и всего мира.

Саммит G20 в Осаке продлится до субботы, 29 июня. Путин уже успел встретиться с главами стран БРИКС, куда, помимо России, входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В планах руководителя Российского государства встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Темы: Дональд Трамп, Россия, США, Отношения России и США, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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28.06.2019, 20:46
Гость: Реалло

Плохо знаешь Историю.Так наказывали власовцев и бендеру после Войны.Публично.
28.06.2019, 19:50
Гость: АНТУАН

АЛЕСЮ, НО НЕ АДАМОВИЧУ:
Партизаны Белоруссии уничтожили 125 тыс. человек немцев и союзников.И
это по сталинистским данным.Где ты взял 1.5 миллиона,лжец?
28.06.2019, 18:42
Гость: Русский

...хохол, ты всех щас рассматриваешь через призму свово презика. ну-ну.
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