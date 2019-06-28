Россия пригласила Дональда Трампа на 75‐летие Победы

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Россия пригласила президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву. Глава американского государства отреагировал на идею положительно. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года», — рассказал Ушаков.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с Трампом на полях саммита G20 в японской Осаке. Эта встреча до самого последнего момента находилась под вопросом, однако президенты все же решили поговорить.

В ходе переговоров Путин и Трамп затронули темы Ирана, Сирии, Украины и Венесуэлы. Они также договорились продолжить в будущем обсуждение контроля над вооружениями. Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что к дискуссии стоит подключить Китай.

Оба лидера указали на то, что улучшение отношений Вашингтона и Москвы относится к сфере интересов обеих стран и всего мира.

Саммит G20 в Осаке продлится до субботы, 29 июня. Путин уже успел встретиться с главами стран БРИКС, куда, помимо России, входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В планах руководителя Российского государства встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.