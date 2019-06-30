Без прорывов, но спокойно: чем запомнится миру саммит «Большой двадцатки» в Осаке

Некоторых саммит успел обидеть, даже не начавшись

Итоги встречи G-20 в Японии можно оценить позитивно: хотя глобально ни одна из мировых проблем на нем не решилась, все обошлось без острых конфликтов. Более того, был заключен целый ряд «маленьких перемирий».

© Пресс-служба Кремля

Общий политической фон для саммита был не слишком благоприятным. За последнее время западные страны обменялись целым рядом упреков с Россией. США вступили в торговую войну с Китаем и крепко поругались с Турцией из-за закупок последней комплексов С-400 в РФ. Кроме того, Дональд Трамп накануне позволил себе совсем недипломатичные выпады в адрес Японии, намекнув, что предусмотренные взаимными договорами гарантии безопасности выгодны исключительно Токио, и «забыв» о том, что Япония уже несколько десятилетий является де-факто оккупированной Америкой страной, послушно идущей в фарватере вашингтонской политики даже в ущерб себе.

Кроме того, целый ряд стран начал в последнее время «свои игры», не учитывающие интересны партнеров, в мировой торговле, а рынок нефти слегка лихорадило. Многие в западном мире также нервно отреагировали на то, что президент России Владимир Путин перед самым саммитом дал интервью FT, в котором заявил о том, что идеология либерализма устарела.

Несмотря на все международные трения последних недель и месяцев, атмосфера на мероприятии оказалась скорее рабочая, чем напряженная. Правда, некоторых саммит успел обидеть, даже не начавшись. Помимо членов G-20 на мероприятие пригласили представителей Евросовета, Еврокомиссии и отдельных не входящих в «двадцатку» стран. На Украине почему-то решили, что организаторы пригласят в Осаку и представителей официального Киева. Украинские эксперты уже даже обсуждали содержание «будущих» переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Но, как оказалось, украинского лидера никто приглашать даже не планировал, что дало повод для злословия местным оппозиционерам. Ситуация действительно сложилась презабавная. «Украинскую» тематику на саммите члены G-20 обсуждали активно, но не с самим Киевом, фактически дав понять «Незалежной», что она вообще не является субъектом мировой политики.

Одним из наиболее деструктивных моментов саммита стало заявление уже практически бывшей премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что ее страна готова к нормализации отношений с Россией, только если Москва «прекратит безответственную деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам». В лучших традициях британской политики заявление было совершенно бездоказательным, поэтому прокомментировать его кому-либо было достаточно тяжело. С таким же успехом Мэй могла обвинить Россию в бомбардировках Земли метеоритами. Ну что тут скажешь?

Саудовская Аравия и Россия подтвердили, что все прежние межгосударственные договоренности по нефти остаются в силе. И это значит, что оснований для «лихорадки» на рынке «черного золота» в ближайшее время не будет. Нефть останется «в цене».

Дональд Трамп так и не смог найти союзников по борьбе с «климатическими ограничениями», которые давно не нравятся официальному Вашингтону. Свою верность делу борьбы за экологию подтвердили Великобритания, Китай и другие индустриально развитые страны.

Неожиданно спокойным получилось общение между Штатами и Турцией. Дональд Трамп был явно не в восторге от того, что российско-турецкое соглашение в сфере ПВО воплощается в жизнь, но сделал хитрый дипломатический финт и обвинил во всем... Барака Обаму. Мол, тот не захотел продавать Анкаре «Пэтриоты», а теперь «поздно пить Боржоми». Конечно, про себя американский президент подумал что-то другое, но переводить в публичную сферу конфликт не стал.

Кроме того, делегации США и Китая сошлись на том, что в ближайшее время не будут вводить новые пошлины и другие взаимные торговые ограничения. Экономическая война продолжается – все старые меры остаются в силе, но, судя по всему, пока в ней наметилось хотя бы небольшое перемирие.

Владимир Путин провел в ходе саммита четвертую за месяц встречу с Си Цзиньпином. Хотя она и была краткой, сам факт красноречиво указал на то, что является приоритетом во внешнеэкономической политике РФ.

В целом же российский лидер занял в ходе саммита роль реформатора и миротворца, призывая преобразить мировые финансово-экономические институты (в частности, ВТО и МВФ), так, чтобы они максимально устраивали всех на планете.

С Ангелой Меркель Владимир Путин договорился о развитии «нормандского формата» в сфере разрешения конфликта в Донбассе. В отношениях с США никаких прорывов не наметилось, но, судя по всему, обе стороны смогли в спокойной атмосфере обрисовать свое видение ключевых мировых проблем. Трамп при этом называл Путина «прекрасным парнем» и пообещал подумать над тем, чтобы приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Позже президент РФ позитивно охарактеризовал диалог с американским коллегой по Сирии, СНВ-3 и борьбе с международным терроризмом.

Судя по всему, общение Путина с Трампом кто-то, определенно, планировал сделать более напряженным. Ведь не зря перед самым саммитом на ровном месте произошли острые антироссийские выпады со стороны радикальных политических сил в Грузии и Прибалтике, фактически управляемых определенными заокеанскими силами...

Внешне вполне доброжелательным вышло общение у Владимира Путина со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, который официальную Москву в целом, как известно, недолюбливает.

Весьма продуктивными, судя по всему, оказались переговоры российского лидера с египетским коллегой Абдул-Фаттах Халилом Ас-Сиси. «Отношения наши развиваются весьма энергично, в наших планах вывести двусторонние связи на новый, еще более продвинутый уровень», - заявил Путин.

В целом весьма точно прокомментировал итоги саммита сам президент Российской Федерации: «Результат есть. <...> Нет никаких прорывных решений, это правда, но тем не менее, например, подтверждено стремление всех участников форума работать дальше над совершенствованием мировой торговой системы, в том числе работать над реформированием ВТО. Сам по себе факт того, что все подтвердили необходимость этого процесса и подтвердили свою готовность работать по этому направлению, уже является позитивным».

Современный мир соткан из противоречий, уравновесить которые полностью практически невозможно. Однако для того, чтобы удержать его от падения в бездну планетарного конфликта, нужно почаще встречаться и хотя бы немного «сдвигать грузики» на глобальных весах. Что и сделали благополучно представители G-20 на этот раз в Осаке...

