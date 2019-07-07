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В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

13:14 7.07.2019

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял на заседании в воскресенье резолюцию, в которую включен призыв к России отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. РФ также обвиняется в "оккупации" и попытках "фактической аннексии" двух стран. За это проголосовали 50 членов нацделегаций, пятеро выступили против и девять воздержались, передает ТАСС.

В тексте, основным автором которого выступила грузинская парламентарий Софио Кацарава, эти республики названы "оккупированными территориями Грузии". При этом ПА ОБСЕ вновь выражает "полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии". В резолюции также выражена "серьезная озабоченность по поводу того, что Грузия лишена возможности осуществлять законную юрисдикцию над своей территорией в связи с незаконной оккупацией Российской Федерацией и ее шагами в направлении фактической аннексии" Абхазии и Южной Осетии. 

Согласно тексту резолюции, ПА ОБСЕ призывает РФ "отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии", положить конец нарушениям прав человека и судебным преследованиям "по политическим мотивам", а также якобы имеющую место дискриминацию по этническому признаку в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, в текст включен призыв о допуске в республики международных правозащитников, включая исполнительные структуры ОБСЕ.

Как отметил в ходе обсуждения документа член делегации РФ, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, "Россия признала Абхазию и Южную Осетию на основе свободного волеизъявления абхазского и южноосетинского народов, руководствуясь положениями устава ООН".

По его словам, "нападение режима [занимавшего тогда пост президента Грузии Михаила] Саакашвили в августе 2008 года, убийство российских миротворцев, подготовка аналогичной акции против Абхазии стали кульминацией многолетней насильственной политики Тбилиси в отношении этих малых народов". Член Совфеда указал на то, что сегодня обе республики состоялись как суверенные государства, создав институты государственности, включая органы исполнительной, законодательной и судебной власти.

Южная Осетия объявила о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии и после неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит. В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признана еще четырьмя государствами: Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.

Темы: Международные отношения, ОБСЕ
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Комментарии читателей
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07.07.2019, 23:03
Гость: gvozd

ОБСЕ призывает РФ "отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости
--
особенно показательно слово "незаконное".
совки традиционно пропускают это мимо ушей, а это важно.
потому что узурпация власти либералами везде происходит через незримый захват законодательного процесса.
но с каких пор, обсе стало Законодательным органом рф...?!
само собой очевиден контроль педосатанистов сша - они немного потеряли в совете европы, зато усиливают давление
там где их контроль обсолютный.
на самом деле, заявление обсе совершенно незаконное, ибо является Прямым вмешательством во внутренние дела рф.
07.07.2019, 22:06
Гость: MBA

пенс - у тебя дом,квартира есть? Так вот мы -это 15 человек - решили чтоб
ты не выходил из дома никогда. Ты 0,0 десятых, а нас 15.
Так понятно
07.07.2019, 21:08
Гость: пенсу

разница только в том что Косово признало более 114государств членов ООН а Абхазию и ЮжнОсетию-0 целых и 0 десятых
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