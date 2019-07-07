В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял на заседании в воскресенье резолюцию, в которую включен призыв к России отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. РФ также обвиняется в "оккупации" и попытках "фактической аннексии" двух стран. За это проголосовали 50 членов нацделегаций, пятеро выступили против и девять воздержались, передает ТАСС.

В тексте, основным автором которого выступила грузинская парламентарий Софио Кацарава, эти республики названы "оккупированными территориями Грузии". При этом ПА ОБСЕ вновь выражает "полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии". В резолюции также выражена "серьезная озабоченность по поводу того, что Грузия лишена возможности осуществлять законную юрисдикцию над своей территорией в связи с незаконной оккупацией Российской Федерацией и ее шагами в направлении фактической аннексии" Абхазии и Южной Осетии.

Согласно тексту резолюции, ПА ОБСЕ призывает РФ "отменить свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии", положить конец нарушениям прав человека и судебным преследованиям "по политическим мотивам", а также якобы имеющую место дискриминацию по этническому признаку в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, в текст включен призыв о допуске в республики международных правозащитников, включая исполнительные структуры ОБСЕ.

Как отметил в ходе обсуждения документа член делегации РФ, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, "Россия признала Абхазию и Южную Осетию на основе свободного волеизъявления абхазского и южноосетинского народов, руководствуясь положениями устава ООН".

По его словам, "нападение режима [занимавшего тогда пост президента Грузии Михаила] Саакашвили в августе 2008 года, убийство российских миротворцев, подготовка аналогичной акции против Абхазии стали кульминацией многолетней насильственной политики Тбилиси в отношении этих малых народов". Член Совфеда указал на то, что сегодня обе республики состоялись как суверенные государства, создав институты государственности, включая органы исполнительной, законодательной и судебной власти.

Южная Осетия объявила о независимости от Грузии после вооруженного конфликта в августе 2008 года. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии и после неоднократно заявляла, что это решение пересмотру не подлежит. В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признана еще четырьмя государствами: Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией.