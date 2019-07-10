Беларусь и НАТО – к чему ведут игры мышки с кошкой

«Сотрудничество с НАТО третьих стран всегда имеет антироссийскую составляющую»

В начале июня в Риме состоялась конференция Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, которая прошла мимо внимания как украинской, так и белорусской прессы. Между тем в числе важнейших вопросов, связанных с ядерной угрозой, в Люксембурге прозвучал прогноз о возможном вооружённом конфликте России и НАТО, который, по мнению почётного профессора факультета политологии Колумбийского университета Роберта Легвольда, может произойти на территории Украины или Белоруссии при условии кризиса в той или другой стране.

Фото с сайта fondsk.ru

Что до украинского государства, где шестой год полыхает гражданская война, здесь кризис ожидается или летом, сразу после парламентских выборов, или осенью, когда новые законодатели начнут принимать первые решения. Во всяком случае, радикальные националисты, праздновавшие в Галичине 30 июня «тысячелетие украинской державы», которую провозгласили при гитлеровской оккупации в 1941 году и сопроводили массовым убийством евреев во Львове, уже призывают своих сторонников осенью на баррикады.

Что касается Беларуси, здесь будто бы ничто не предвещает острого кризиса, но повод для протестов Запад давно научился создавать, разогревая их до уличной фазы. В Белоруссии таким поводом может стать дискредитация строительства АЭС в Островце с тем, чтобы белорусское руководство прекратило сотрудничество с Россией в области атомной энергетики.

Подрывная работа в этом направлении ведётся давно, особенно в социальных сетях, замысел прост – возбудить в обществе страх перед катастрофой наподобие чернобыльской и направить гнев улицы в сторону руководства страны и Росатома, якобы создающих страшную опасность для населения.

Повод уже готовится вовсю – в это ввинчены ряд политических партий РБ, НКО, десятки интернет-СМИ и до сотни «писателей» в социальных сетях, которые день за днём нагнетают ужасы.

В помощь этому «информационному спецназу» подоспел пятисерийный фильм Chernobyl, который решает сразу три задачи: а) эффективно вырабатывает у людей страх перед атомной энергетикой; б) вливает в сознание зрителей установку на то, что Советский Союз не мог строить безопасные атомные реакторы (значит, и Росатом не может); в) внушает, что на АЭС работают люди с улицы, порой не соображающие, что они творят. Кстати, трагедия в День независимости в Минске, когда «салют из России» убил женщину и ранил десяток людей, уже вовсю используется в кампании против БелАЭС.

Несколько месяцев информационной раскачки, затем информационный фитиль поджигают – и вот уже на улице толпа с лозунгами, нужными режиссёрам. И это лишь один пример организации кризиса в Белоруссии, стоящей на пороге президентских и парламентских выборов, а значит, активизации всех возможных «кризисных» сценариев.

Сегодня Запад работает с Беларусью по разным методическим разработкам, в их числе и доклад Chatham House, содержащий прямые указания на то, куда Запад должен вкладывать деньги: «мягкая белорусизация», подрыв авторитета Русской православной церкви и армии, развитие «гражданского общества», как завуалированно именуется человеческий материал («пушечное мясо») для протестов и революций.

«Для нас не секрет, что натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы, в том числе посредством провоцирования "цветных революций". Хочу подчеркнуть, что сотрудничество с НАТО третьих стран всегда имеет антироссийскую составляющую. Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока – посеять раздор с нашими союзниками по Организации», – сказал на днях в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

Иначе говоря, война, которую прогнозирует американский профессор Легвольд, уже идёт. И Беларусь включена руководителями Североатлантического блока в планы этой войны – как участник ОДКБ и страна, состоящая с Россией в Союзном государстве.

С 1 января 2020 года РБ главенствует в ОДКБ – кандидатура будущего генсека уже согласована всеми странами-участницами Организации. А 4 июля стало известно, что в ОДКБ поддержали идею Александра Лукашенко организовать совместную встречу генеральных секретарей ОДКБ, ШОС, ООН, ОБСЕ и НАТО «в целях обсуждения накопившихся вопросов обеспечения стабильности в мире».

Президент Беларуси заявил об этом на недавнем саммите ШОС в Бишкеке. По его словам, «это получится не сразу, но настойчивость может дать свои плоды». Как отметил исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков, наработки в этом направлении (в смысле контактов ОДКБ с ШОС, ОБСЕ, ООН и СНГ) есть, и «эта идея уже в стадии реализации». Ближайшее мероприятие – совместная конференция по вопросам безопасности ОДКБ и ОБСЕ пройдёт в Москве 30 октября, участвовать в ней, по предложению белорусского президента, могут пригласить представителей НАТО и ЕС. «Сейчас мы подключаем к этой конференции ООН, контртеррористическое управление», – сказал В. Семериков.

Что касается НАТО, альянс не ответил на майское обращение министров иностранных дел стран-членов ОДКБ с предложением о проведении консультаций по вопросам безопасности между секретариатами организаций. И. о. генсека ОДКБ заметил, что нежелание НАТО сотрудничать и в то же время привлечение участников Договора о коллективной безопасности к «партнёрству ради мира» настораживает.

Беларусь тоже участвует в такой партнёрской «мирной» программе НАТО – PARP. В апреле сего года делегация из штаб-квартиры альянса десантировалась в Минск, чтобы обсудить участие Беларуси в планировании и оценке сил программы. Уровень представительства НАТО в этом совещании был очень широк: в белорусскую столицу прибыли сотрудники Международного секретариата и Международного военного штаба НАТО, Управления партнёрства Стратегического командования операций НАТО, Объединённого командования объединённых вооружённых сил НАТО AJFC Brunssum, атташе по вопросам обороны при посольствах США, Великобритании, Германии, Польши, Чехии и Болгарии в Республике Беларусь. Примерно так же было и в прошлом году, и в позапрошлом.

В «Партнёрство ради мира» Беларусь вовлечена с 1995 года. В 2019 году в рамках этого совместного проекта с НАТО белорусские военные участвовали в учениях в Грузии, где изучали «базовый курс горной подготовки» на случай миротворческих операций (НАТО?) в горной местности. Примечательно, что в эти же дни в Грузии начались натовские командно-штабные учения с участием 24 стран – членов и партнёров альянса. Кстати, Грузия тоже начинала сотрудничество с НАТО с «Партнёрства ради мира», которое вылилось в прямую поддержку альянсом режима Саакашвили, в 2008 году уничтожившего мир в своей стране нападением на Южную Осетию и российских миротворцев.

Другая страна – соседка Беларуси – тоже «ради мира» участвует в программе НАТО, но это нисколько не мешает Киеву шестой год воевать с Донбассом, преподнося миру этот внутренний конфликт как «войну с Россией». Можно не сомневаться в том, что и для маленькой Беларуси у НАТО имеется похожий сценарий и не один.

Игра Североатлантического альянса в «партнёрство ради мира» с третьими странами (теми, которые не являются членами НАТО) – это игра кошки с мышкой, которая заканчивается не в пользу мышки. Игры НАТО с Украиной и Грузией привели к тому, что территории этих стран теперь используются альянсом как военные полигоны. Достаточно сказать, что Киев официально под видом военных учений дал разрешение войскам стран – членов НАТО круглогодично присутствовать в стране.

«Партнёров ради мира» – участников ОДКБ – альянс тем или иным способом привлекает на эти полигоны. Так, участники программы «Партнёрство ради мира» под руководством НАТО вовлечены с 2015 года в крупнейшие учения на Украине, которые проходят в Львовской области. Полный сюрреализм – ведь мира на Украине как не было, так и нет, невзирая на то что партнёры натовцев «ради мира» неустанно обучаются миротворчеству в воюющем государстве.

В прекраснодушном стремлении «дружить со всеми» и «улучшать отношения с НАТО и ЕС» (как определено в уточнённой «Концепции международного военного сотрудничества на 2019-2023 годы», обнародованной Министерством обороны Беларуси в начале 2019 года) власти РБ рисуют пасторальную картинку: «пояс добрососедства» государств – членов НАТО, окружающих Белоруссию.

В действительности «добрые соседи» Беларуси, направляемые альянсом, одно за другим открывают «окна Овертона», преследуя единственную цель: оторвать небольшую миролюбивую республику от естественного и единственного гаранта её безопасности – России.