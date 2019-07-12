Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о люстрации Порошенко

17:25

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который распространяет действие закона о люстрации на бывшего главу государства Петра Порошенко и его команду. Карточка законопроекта размещена на сайте украинского парламента.

Закон о люстрации позволяет на срок от пяти до 10 лет запретить определенным людям работать в органах государственной власти. Сейчас под действие закона попадают члены руководства Украины в 2010-2014 годах, в том числе бывший президент Виктор Янукович.

Зеленский предлагает распространить действие закона на тех, кто занимал высшие государственные посты с февраля 2014 года по май 2019-го. Таким образом в случае принятия закона под люстрацию сможет попасть бывший глава государства Петр Порошенко.

Кроме того, Зеленский предлагает прописать в законе возможность люстрации любого президента и спикера Верховной Рады — без указания конкретного периода их работы.

Закон «Об очистке власти», также известный как закон о люстрации, был принят на Украине в сентябре 2014 года. Его подписал Петр Порошенко. Владимир Зеленский, анонсируя свои поправки в закон, заявил, что планирует его ужесточить.