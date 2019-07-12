]]>
]]>
Главная В мире Новости

Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о люстрации Порошенко

17:25 12.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который распространяет действие закона о люстрации на бывшего главу государства Петра Порошенко и его команду. Карточка законопроекта размещена на сайте украинского парламента.

Закон о люстрации позволяет на срок от пяти до 10 лет запретить определенным людям работать в органах государственной власти. Сейчас под действие закона попадают члены руководства Украины в 2010-2014 годах, в том числе бывший президент Виктор Янукович.

Зеленский предлагает распространить действие закона на тех, кто занимал высшие государственные посты с февраля 2014 года по май 2019-го. Таким образом в случае принятия закона под люстрацию сможет попасть бывший глава государства Петр Порошенко.

Кроме того, Зеленский предлагает прописать в законе возможность люстрации любого президента и спикера Верховной Рады — без указания конкретного периода их работы.

Закон «Об очистке власти», также известный как закон о люстрации, был принят на Украине в сентябре 2014 года. Его подписал Петр Порошенко. Владимир Зеленский, анонсируя свои поправки в закон, заявил, что планирует его ужесточить.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.07.2019, 23:40
Гость: Карл Забайкальский

Модератор забанил мой пост.
Да и этот не русский. Как-то попахивает иначе...
12.07.2019, 22:48
Гость: Карл Забайкальский

А тебе какое дело до их дел?!
Ты своих обсуждай, а не действия чужих президентов.
Можешь от нечего делать, люстрировать украинский сыр, но только тогда, когда он попадёт на нашу территорию.
12.07.2019, 22:05
Гость: Весело (22:05)

Этой темой заинтересовался только 1 человек. Да и тот русский.
Все комментарии (6)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.