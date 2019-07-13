РИА Новости: США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина

17:58

Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны, которую планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По его словам, сейчас проводится активная фаза антироссийской кампании, организованной западными спецслужбами.

"Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в общих чертах эта кампания повторяет сценарий так называемого "Панамагейта" (скандала, связанного с публикацией в западных СМИ досье об офшорах в 2015 году): искусственно формируется выгодная Западу информация, которую выбрасывают в медийное пространство через аффилированные с Госдепом некоммерческие организации.

Затем, продолжил собеседник агентства, эти фейковые новости попадают в СМИ, в том числе подконтрольные влиятельным американским финансистам.

"Как и в случае с "Панамским досье", несмотря на нелепость выдвинутых обвинений, Белым домом эти информационные поводы прогнозируемо используются для обоснования новых санкционных мер. Такие действия являются прямым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации с целью дестабилизировать обстановку в стране, ослабить экономический потенциал России и сформировать рычаги политического воздействия на ее руководство", — заключил собеседник агентства.