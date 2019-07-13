]]>
]]>
Главная В мире Новости

РИА Новости: США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина

17:58 13.07.2019
Первый день саммита «Группы двадцати» © KM.RU, Пресс-служба Кремля
© Пресс-служба Кремля

Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны, которую планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По его словам, сейчас проводится активная фаза антироссийской кампании, организованной западными спецслужбами.

"Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в общих чертах эта кампания повторяет сценарий так называемого "Панамагейта" (скандала, связанного с публикацией в западных СМИ досье об офшорах в 2015 году): искусственно формируется выгодная Западу информация, которую выбрасывают в медийное пространство через аффилированные с Госдепом некоммерческие организации. 

Затем, продолжил собеседник агентства, эти фейковые новости попадают в СМИ, в том числе подконтрольные влиятельным американским финансистам. 

"Как и в случае с "Панамским досье", несмотря на нелепость выдвинутых обвинений, Белым домом эти информационные поводы прогнозируемо используются для обоснования новых санкционных мер. Такие действия являются прямым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации с целью дестабилизировать обстановку в стране, ослабить экономический потенциал России и сформировать рычаги политического воздействия на ее руководство", — заключил собеседник агентства.

Темы: Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.07.2019, 23:08
Гость: Немо

даже читать статью не стал. путин и его окружение так опорочили себя, что не знаю какую ещё можно дать информацию чтобы ухудшить отношение к этой .... мягко говоря, компашке
13.07.2019, 22:30
Гость: Гость

А зачем что-то придумывать?
13.07.2019, 22:22
Гость: Зоя

Американцы еще ничего не обнародовали, а он уже испугался.
Трусишка зайка серенький решил на опережение действовать.
Ха-ха-ха! Ему правда страшна!
Но правды о нем много и у американцев, и в нашей российской прокуратуре.
А свое Панамское досье он опровергнуть даже не попытался. О чем это говорит?
О том, что Панамское досье - правда.
Все комментарии (30)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.