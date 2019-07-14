Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии

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В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил России.

По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Алексея Бакина, потерь и пострадавших среди российских военнослужащих нет. По предварительной информации, террористы дистанционно подорвали взрывное устройство.

Бакин отметил, что своими действиями боевики намеревались обострить обстановку в регионе, пишет РИА Новости.

Генерал-майор также добавил, что командование российских вооруженных сил предприняло дополнительные меры по обеспечению безопасности военных.

12 июля российская сторона также заявила о попытке боевиков атаковать авиабазу РФ Хмеймим в Сирии. Для этого они использовали беспилотники, напоминает "Коммерсант".

Ситуация в Сирии обострилась в начале мая. Российская авиабаза Хмеймим несколько раз подверглась обстрелу со стороны боевиков. В ответ сирийская и российская авиация наносит удары по зоне деэскалации Идлиб.