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Покупка С-400 может стать «точкой невозврата» для Турции

11:46 14.07.2019
С-400 © KM.RU, Александр Плеханов
С-400 © KM.RU, Александр Плеханов
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Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может стать для Турции «точкой невозврата», пишет немецкое издание Die Welt.

После этого страна может остаться без поддержки западных союзников, поскольку Анкара заключила сделку, несмотря на жесткую критику со стороны членов НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не стал отказываться от закупки российских ЗРК, так как считает Россию более сильным партнером на Ближнем Востоке, предполагают в издании. Помимо этого мотивом для покупки С-400 могло стать желание обезопасить себя от США, поскольку турецкие власти подозревают Соединенные Штаты в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

Поставки С-400 в Турцию начались в пятницу, 12 июля. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты, пишет Lenta.ru.

Турецкая сторона пояснила Пентагону, что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами. Тем не менее, 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35, а 13 июля были анонсированы дополнительные санкции, которые могут вступить в силу в ближайшее время.

Темы: Турция, Вооружения в мире, Торговля оружием в мире
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Комментарии читателей
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14.07.2019, 13:36
Гость: Зоя

А потом турки задружатся с американцами и этими российскими С-400 будут сбивать российские же самолеты.
Какова многоходовочка? Российские военные летчики в восторге!
Я вот одно не понимаю, почему Сталин не продавал наши "Катюши" Гитлеру?
14.07.2019, 13:16
Гость: жизнь без прикрас

..Поставки С-400 в Турцию начались в пятницу..
* Все, что направлено на раскол НАТО-ЕС и сотворение "плюхи" в адрес США с К* -это хорошее, достойное Дело.
Еще бы Иран надежно втянуть в орбиту хотелок России, завершить в Сирии воен.дела-делишки, организовать дееспособный союз из Ирака-Ливии-Египта-Афганистана с пр. ливиями..-супротив "атлантов" с К*, надолго помирить Пакистан с Индией и наконец определиться с Китаем -без эмоций, строго в рамках нонешне-соседских реалий и приязней..
И кроме того, Турция с Ираном всегда были отличным "охлаждающим душем" для всего Кавказа, где исподволь зреет-формируется очередная "приязнь" к России.
В общем, смастырить жесткий противо-интэрэс мутным потугам США-Британии-Израиля и сочувствующей им внешне-внутренней камарильи.., т.е. должен рулить простой принцип выживаемости: умри тЫ сегодня, а Я -завтра.
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