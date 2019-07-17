Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе

21:34

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер подтвердила полную приверженность устойчивому и бессрочному прекращению огня с полуночи 21 июля.

В районе станицы Луганской завершено разведение сторон и военной техники и участники группы договорились об одновременном демонтаже укреплений в этом районе с обеих сторон, написала в фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер. Стороны договорились об одновременном ремонте моста в этой станице.

После новогоднего перемирия, которое вступило в силу в конце 2017-го, стороны пытались договориться об «абсолютном перемирии» начиная с 5 марта 2018-го, однако прекращения огня добиться не удалось. Отдельно объявлялись пасхальное перемирие начиная с 30 марта 2018-го, перемирие на уборку урожая с 1 июля и школьное перемирие с 29 августа того же года.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после госпереворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.