Путин пообещал продолжить оказывать содействие Сирии

13:22

Президент России Владимир Путин поздравил сирийского коллегу Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

В поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, российский лидер заверил, что "российская сторона продолжит оказывать правительству и народу Сирии содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления".

Владимир Путин также отметил, что Россия и Сирия являются союзниками в противостоянии международному терроризму и экстремизму, а развитие российско-сирийских связей идет в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровне.