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Путин пообещал продолжить оказывать содействие Сирии

13:22 21.07.2019
Владимир Путин и Башар Асад. Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поздравил сирийского коллегу Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

В поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, российский лидер заверил, что "российская сторона продолжит оказывать правительству и народу Сирии содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления".

Владимир Путин также отметил, что Россия и Сирия являются союзниками в противостоянии международному терроризму и экстремизму, а развитие российско-сирийских связей идет в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровне.

 

 

Темы: Россия, Сирия
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Комментарии читателей
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21.07.2019, 20:41
Гость: -------

Методичку бы сменили, еще живы мы и помним, как было на самом деле, неучи пригожино-ольгинские
21.07.2019, 20:32
Гость: Вот-

Два гастарбайтера
Израиля.
21.07.2019, 19:33
Гость: уже проходили

Афганистану в свое время оказывали содействие.И что в итоге получили?Вот Китай не лезет ни в какие военные авантюры,а действует своей экономикой и юанем.
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