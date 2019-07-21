На Украине началось голосование на выборах депутатов Верховной рады

09:47

Голосование по избранию депутатов в парламент Украины началось утром в воскресенье. Избирательные участки открылись в 08:00 в 199 округах, где украинские граждане отдадут голоса за кандидатов в высший законодательный орган страны.

На досрочных выборах Рады девятого созыва за право быть избранным по одномандатным (мажоритарным) округам борются 3220 кандидатов: 1404 человек представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 - самовыдвиженцы. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидата от 22 политических партий.

Треть депутатов Рады VIII (прошлого) созыва снова идут на выборы по спискам партий, а 192 депутата - кандидатами по одномандатным избирательным округам, в большинстве самовыдвиженцы, сообщает ТАСС.

В списках избирателей зарегистрированы 34 млн граждан Украины. Однако, как и на президентских выборах весной этого года, в голосовании не смогут принять участия около трех миллионов жители неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, а также примерно столько же украинцев, живущих в России, так как избирательные участки при дипмиссиях Украины закрыты.

Согласно последнему опросу, проведенному центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко с 3 по 10 июля, в Раду проходят только четыре партии. Президентская партия "Слуга народа" сохраняет лидерство с 42,5%, вторую позицию занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 15,1%. За ней с отставанием почти вдвое идет партия "Европейская солидарность" (8,1%), четверку замыкает "Батькивщина" (7,6%).