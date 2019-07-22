Иранские спецслужбы сообщили о раскрытии 17 американских шпионов

13:14

Министерство информации Ирана объявило, что задержало 17 человек, работавших на ЦРУ, пишет РИА Новости со ссылкой на местное агентство Tasnim.

По словам генерального директора ведосмства по борьбе со шпионажем, некоторые из них приговорены к смертной казни.

Кроме того, агентство опубликовало снимки сотрудников ЦРУ, которые, по его данным, поддерживали связь с задержанными.

Ранее в июне секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что иранская разведка раскрыла деятельность киберсети, которая находилась под контролем Вашингтона.

Диалог США и Ирана много лет носит напряженный характер, между странами нет дипломатических отношений. Одним из камней преткновения является тема иранского атома.