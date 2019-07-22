Партия Зеленского получает половину мест в Раде

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Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" получает 225 мест в парламенте по результатам подсчетов 20,75% бюллетеней, включая подсчеты 190 одномандатных округов, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Таким образом, "Слуга народа" займет 121 место по партийным спискам и 104 по мажоритарным, партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — за жизнь" 36 и шесть, "Европейская солидарность" Петра Порошенко в сумме получит 27 мест (25 и два), партия "Батькивщина" — 26 (25 и один), "Голос" — 21 (19 и два).

Девять кандидатов пройдут от других партий и 71 в порядке самовыдвижения.

Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса, то есть 225 человек, избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составляет 5%.

По данным ЦИК, после обработки 30,9% протоколов "Слуга народа" сохраняет лидерство, набирая 42,12%. Второе место у "Оппозиционной платформы — За жизнь", у нее 12,69%. Далее идет "Европейская солидарность" с 8,7%. Четвертое место у "Батькивщины" — 8,2%. Замыкает пятерку партия "Голос" – 6,41%.