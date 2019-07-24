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Facebook оштрафовали на рекордные пять миллиардов долларов из-за утечек

16:55 24.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на пять миллиардов долларов. Также в заявлении сказано о требовании к соцсети ужесточить охрану личных данных пользователей. Об этом говорится на сайте ведомства.

В официальном заявлении надзорного ведомства говорится, что это крупнейший штраф за нарушения при обращении с личными данными пользователей.

Кроме выплаты штрафа социальная сеть должна изменить подход к настройкам конфиденциальности пользователей, а также назначить ответственных за эти нарушения из числа совета директоров корпорации.

Председатель Федеральной комиссии по торговле Джо Саймон заявил, что несмотря на свои обещания миллиардам пользователям о том, что они смогут контролировать, кто получает доступ к их личной информации Facebook потерял их доверие.

Следить за тем, как социальная сеть будет выполнять новые требования будет министерство юстиции.

Проведенное расследование показало, что Facebook неоднократно использовал схемы раскрытия личных данных пользователей, начиная с 2012 года. Социальная сеть передавала эту информацию сторонним приложениям и сайтам. При этом пользователи даже не знали о том, что происходит и не могли контролировать происходящее даже при помощи настроек конфиденциальности.

Темы: США, Facebook
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