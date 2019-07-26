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США одобрили действия Украины при задержании российского танкера

17:20 26.07.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Украинская сторона во время задержания российского танкера показала, что новая власть готова отстаивать интересы страны и разрешать споры мирным путем. Такой вывод сделало в Twitter посольство США на Украине.

«То, как Украина повела себя во вчерашнем инциденте с танкером, говорит о том, что новая власть намерена защищать интересы страны не только твердо, но и гуманно и в соответствии с международными нормами. Это хороший прецедент для мирного разрешения споров», — говорится в сообщении.

О задержании российского танкера стало известно 25 июля. Накануне сотрудники СБУ задержали корабль Nika Spirit в порту Измаил в Одесской области. Как заявили украинская сторона, раньше судно называлось NEYMA и якобы участвовало в инциденте в Керченском проливе и блокировало украинские корабли.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия со своей стороны установит все обстоятельства, из-за которых был задержан танкер, и примет адекватные меры. На данный момент экипаж судна уже вернулся домой в Краснодар, а сам корабль останется в порту Измаил.

Темы: США, Отношения России и США, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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26.07.2019, 23:03
Гость: ser

сша не одобрили, а заказывали
26.07.2019, 22:33
Гость: ссср

не подаваться на провокации
26.07.2019, 19:49
Гость: полухохол

Кто бы сомневался в собственном "успехе" задуманного.А хозяин танкера обычный "чудак"на букву "м".Но это уже его дело.
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