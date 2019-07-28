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Задержанное в КНДР российское судно отпущено

10:35 28.07.2019
Фото с сайта photos.sakhalin.name
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Российский рыболовецкий траулер "Сянхайлинь-8" вышел из северокорейского порта Вонсан и направляется в южнокорейский порт, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в КНДР.

По данным российского диппредставительства, в 16:00 по местному времени северокорейская сторона сообщила капитану судна об освобождении. В 19:30 судно отчалило из порта Вонсан и взяло курс на южнокорейский порт в Сокчо. Там высадят двух членов экипажа - граждан Южной Кореи.

17 июля в Японском море пограничная служба КНДР задержала рыболовное судно "Сянхайлинь-8". На его борту находились 15 российских и двое южнокорейских моряков. Судно было отконвоировано в порт Вонсан.

Северокорейская сторона объясняла задержание судна нарушением своей границы. В посольстве КНДР в Москве утверждали, что капитан "Сянхайлинь-8" признал нарушение госграницы Северной Кореи.

Захваченные моряки жаловались российским дипломатам, что их не выпускали из душных кают, сообщали об обысках и допросах. "Покинуть "Сянхайлинь-8" разрешили только его капитану, помощнику и двум специалистам из Южной Кореи, устанавливавшим на судне оборудование. Их поселили в гостиницу, где также держат под стражей", - рассказывал "Интерфаксу" представитель МИД РФ во Владивостоке.

Темы: Северная Корея, Судоходство
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