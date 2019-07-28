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Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО

16:23 28.07.2019
Фото: U.S. Missile Defense Agency с сайта flickr.com

Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ).

В рамках испытаний были проведены перехваты "вражеских" ракетных целей на больших высотах и за пределами атмосферы, сообщает "Интерфакс".

Испытания впервые были проведены за пределами Израиля - на Аляске. За ними, в частности, наблюдал посол Израиля в США Рон Дермер.

Ранее минобороны Израиля совместно с управлением ракетной защиты Пентагона (США) уже проводило испытания этой системы ПРО.

Противоракеты "Хец-3" способны на перехват ракет, не имея точных данных об их местонахождении. После выхода на орбиту они быстро устанавливают, где находится стартовавшая ракета.

Темы: Израиль, Вооружения в мире
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Комментарии читателей
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29.07.2019, 01:40
Гость: Sans nom

Пока бой не покажет ,все это бла бла.
Вы,мб.,спроектированы написать "Евгения Онегина", а пишете коменты в газету.
29.07.2019, 00:54
Гость: blog2038,.

Не верю, Мойша неверняка за копейки нанял кого-то другого крутить фиги воробьям. Вы наверно так и познокомились "со своим другом" Мойшей.
29.07.2019, 00:29
Гость: Sans nom -о Железном кумполе на кипах.

Читал я отзывы израильтян об эффективности
Купола. Давно.
Тогда была волна Кассамов какая то.
Цитировать израильтян не представляется возможным по причине обилия
Русского непечатного языка в их отзывах,
но
Вы поймете.
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