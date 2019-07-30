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Порошенко вместе с семьей покинул Украину

11:00 30.07.2019
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей покинул Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию. "Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул", - говорится в сообщении.

Ранее Порошенко говорил о своих намерениях выехать на отдых за границу.

В свою очередь Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило очередное уголовное дело на экс-президента Петра Порошенко за его вмешательство в судебный процесс и давление на судей. Производство дела уже внесено в ЕРДР (единый реестр досудебных расследований).

Заявителем выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко, который с 2015 года находится вне Украины после возбуждения против него уголовных дел.
Заявление Чернушенко касается незаконного вмешательства Порошенко и его окружения в судебный процесс и давление на судей. Дело возбуждено по решению Печерского суда Киева от 8 июля.

Порошенко ранее стал фигурантом 11 уголовных дел — в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.

Кроме того, как свидетеля его уже допрашивали по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.

Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.

Темы: Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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30.07.2019, 17:11
Гость: под....

"Оборзел "твой Лазоренко,взял больше и не там."Сидеть" в штатах с "зарытой"в "стране дураков" "кубышкой" не так тоскливо.Хронь "поднялся" при пиндосах и более чем,никто его не тронет,если хозяин не разрешит.
30.07.2019, 16:46
Гость: Зарплату не

получишь. Для этой шушары ты никто и звать тебя никак. Твои деньги Пороху нужны. Ситуация во многом схожая и в России.
30.07.2019, 16:09
Гость: буквоед

Нет, он не бежал, а полетел в Турцию отдохнуть вместе с семьёй на достойном его рангу курорте (миллиардер, экс-президент страны и лидер одной из партий в новом составе парламента).
Далеко не все надежды сбываются. Человек предполагает, а Бог располагает.
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