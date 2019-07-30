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Россия отправит в Индию тысячу ракет

13:42 30.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Россия и Индия подписали крупные контракты на поставку сотен авиационных ракет. Речь идет в том числе о ракетах Р-27 класса «воздух-воздух» для установки их на боевые самолеты Су-30МКИ.

«Действительно, с Индией некоторое время назад были подписаны достаточно крупные контракты по авиационным ракетам, предполагающие поставку порядка тысячи ракет различного назначения», — подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. Заявление ведомства процитировал «Интерфакс»

Агентство ANI между тем сообщило, что ВВС Индии подписали с Россией контракт на поставку ракет «воздух-воздух». Стоимость контракта достигает 200 миллионов долларов.

В контракте говорится о ракетах Р-27, которые разработаны и производятся в России силами АО «ГосМКБ «Вымпел» имени Торопова. Эти ракеты способны точно поразить цели в любое время суток и при любых погодных условиях. Тому способствует система наведения ракет, реализованная по принципу «пустил — забыл».

Темы: Россия, Индия, Ракеты
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Комментарии читателей
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30.07.2019, 20:40
Гость: Воскресни, Товарищ Сталин!

Всё на продажу. А сами чем будем воевать?
30.07.2019, 20:36
Гость: Яныч

Ракеты не продавать нужно, а употреблять по назначению- по натовским партнерам. Или будем мирными и ждать, когда друзья нас грохнут! Хотя с такой властью и врагов не надо, доведут Россию до цугундера без всяких врагов.
30.07.2019, 20:24
Гость: "Россия отправит в Индию тысячу ракет"

Своим ходом???
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