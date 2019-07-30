Эксперт: «Кровавая расправа над журналистами в ЦАР была нужна Ходорковскому для провокации»

15:23

В ЦАР приостановлены следственные действия по делу об убийстве трех российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко

Правоохранительные органы республики пришли к выводу, что в убийстве виноваты местные бандиты.

Кадр из фильма «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР» с сайта riafan.ru

Известно, что россияне выполняли на территории страны журналистское задание по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского. Он нанял их, чтобы собрать сведения о так называемой ЧВК Вагнера, которой в действительности там не обнаружилось. В ЦАР работали только гражданские и военные инструкторы, действовавшие по мандату ООН.

Радченко, Джемаль и Расторгуев отправились в опасную командировку тайно, никому не раскрывая ни цель своей миссии, ни даже принадлежность к прессе. При этом Ходорковский не обеспечил им должной охраны, что в свою очередь и стало причиной трагедии.

Сейчас же одиозный олигарх отказывается признать свою вину в гибели журналистов, хотя он не мог не знать, что в такой стране как ЦАР им грозит смертельная опасность.

По мнению писателя и политолога Юрия Самонкина, авантюра Ходорковского имела перед собой цель дискредитировать Россию. И ради этой цели он спокойно забыл про честь и моральные границы, использовав российских журналистов в качестве «сакральной жертвы».

«Смерть людей в первую очередь была выгодна им по той простой причине, что это очередной информационный повод – но уже с международной точки зрения, а не внутрироссийской, – повлиять на позицию России, в первую очередь, в плане внешнеполитического вектора, а также попытаться изменить отношение российского гражданского общества к самой власти. То есть провокация должна была показать «виноватой» российские структуры», - уверен Самонкин.

По мнению политолога, Ходорковский еще с 2000-х годов стремится показать, что в России якобы отсутствует свободы слова, а с неугодными журналистами расправляются. По задумке олигарха, провокация в ЦАР должна была стать ярким тому подтверждением.

Но его план не сработал. Отношения Москвы со странами африканского континента находятся на высоком уровне развития, и даже тщательно спланированная провокация с убийством российских журналистов не смогла их пошатнуть.

В заключение Самонкин подчеркнул, что и сам Ходорковский, и его либеральное окружение должны быть привлечены к ответственности за гибель журналистов:

«Это преступники, которые перешли все границы и своей аморальностью показывают неуважение к России, спекулируют на теме убитых журналистов. Это очень низко, и им придется ответить перед законом за эти чудовищные провокации».

Напомним, ранее подконтрольный Михаилу Ходорковскому проект «Досье» опубликовал фейковые переписки, с помощью которых попытался исказить информацию и повлиять на следствие.