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Трамп хочет заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями

07:35 31.07.2019
Дональд Трамп
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку с Россией о контроле над вооружениями, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ. Отмечается, что о своем желании Трамп рассказал в интервью телеканалу C-SPAN.

"Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями", - заявил Трамп.

По словам президента США, сейчас производится много вооружений, в которых нет необходимости.

Он добавил, что Китай пытается догнать США и Россию, но при этом "сильно отстает".

Ранее советник президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен провести переговоры с Москвой и Пекином по контролю над вооружениями.

"Президент хочет эффективный контроль над вооружениями, который обеспечит настоящую безопасность американцам и нашим союзникам. Для достижения этой цели он пришел к выводу, что мы должны вести переговоры с Китаем и Россией", - заявил Болтон.

"Контроль над вооружениями может способствовать национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников", - заключил он.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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31.07.2019, 12:10
Гость: Александр1

"Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями", - заявил Трамп.
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Ключевое слово в предложении это "у нас",что имеет ввиду Трамп;у нас это у России и США или только у США?
1.Прежде чем начинать какие либо переговоры,США должны выйти из НАТО.
2.Уничтожить весь ядерный арсенал состоящий под надзором НАТО.
И только после этого можно сесть за стол переговоров об определении количества необходимого вооружения как России так и США(с учетом удаленности государственных США от границ потенциальных противников Великобритания,Франция,ФРГ,Италии и др. и близости территориальных границ России с оными)
4.Ограничить бюджет США на разработку,испытания всякого вооружения.
5.Снятие все санкций в отношении России.
Эти шаги должны сделать США иначе они наши враги...А враг должен быть уничтожен!
31.07.2019, 11:59
Гость: Гость

Ему нужно демонстрировать "достижения" перед выборами. Да и сами договора с американцами не стОят бумаги, на которой они написаны.
31.07.2019, 10:58
Гость: Авангард

Россия не нуждается в сделках по контролю над вооружениями с США. Они пусть сначала распустят свой агрессивный блок НАТО, а потом может о чём то и можно с ними говорить но во всяком случае не о разоружении. Разоружаться надо США с их громадной НАТОвской машиной.
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