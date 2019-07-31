Замгенпрокурора Украины призвал убивать всех воевавших за Донбасс

08:17

Решение внешних и внутриполитических вопросов на Украине должно быть жестким. Так, в Донбассе нужно идти «милитарным путем». Такое заявление сделал первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша.

«Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости… Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то колаборанты, то пожалуйста, чемодан — вокзал — Россия», — заявил Голомша в эфире телеканала «112 Украина».

Отношения между Москвой и Киевом обострились в том числе на фоне событий в Донбассе. Власти Украины не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. Верховная рада в 2015 году назвала РФ страной-агрессором.

Москва обвинения в своей адрес отрицает и считает их неприемлемыми. Кремль не раз говорил, что не участвует во внутриполитическом конфликте в соседней стране и наоборот надеется на скорейшее преодоление Киевом экономического и политического кризисов.

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине зимой 2014 года. В апреле того же года Киев начал военную операцию в Донбассе.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается контактной группой в Минске. За последние пять лет было принято три документа, которые регламентируют действия по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии стороны продолжают перестрелки.