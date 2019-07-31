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Замгенпрокурора Украины призвал убивать всех воевавших за Донбасс

08:17 31.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Противостояние на Украине

Решение внешних и внутриполитических вопросов на Украине должно быть жестким. Так, в Донбассе нужно идти «милитарным путем». Такое заявление сделал первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша.

«Наша внешняя политика требует большей жесткости, внутренняя политика требует большей жесткости… Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то колаборанты, то пожалуйста, чемодан — вокзал — Россия», — заявил Голомша в эфире телеканала «112 Украина».

Отношения между Москвой и Киевом обострились в том числе на фоне событий в Донбассе. Власти Украины не раз обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. Верховная рада в 2015 году назвала РФ страной-агрессором.

Москва обвинения в своей адрес отрицает и считает их неприемлемыми. Кремль не раз говорил, что не участвует во внутриполитическом конфликте в соседней стране и наоборот надеется на скорейшее преодоление Киевом экономического и политического кризисов.

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине зимой 2014 года. В апреле того же года Киев начал военную операцию в Донбассе.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается контактной группой в Минске. За последние пять лет было принято три документа, которые регламентируют действия по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии стороны продолжают перестрелки.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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31.07.2019, 17:15
Гость: Это не только его ошибка, но и Кремля, и Киева

Юго-восток Украины - вольница, неподвластная никому. А у хозяек в сундуках по семь флагов, чтобы вовремя вывесить, когда в село на непродолжительное время нагрянет очередной "гость". Мужское же население примерно одинаково относится к русскому царю, польскому королю и турецкому султану. Примерно как об этом пишут запорожцы в своем письме (другие письма не сохранились).
31.07.2019, 15:51
Гость: Личному опыту

Смотри,чтобы у Вас в россии жрать осталось? Он собрался позорник в Киеве кого-то из полевых кухонь кормить и кто вас зовёт в Украину? У вас и так куча проблем в стране назревает,а ты что-то щеки раздуваешь,смотри чтобы американцев не пришлось просить окорочка как в 90-х?
31.07.2019, 15:45
Гость: во-во, и атошники

тем же заняты....Чего хныкать тогда.
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